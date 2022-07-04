Розблокування українських портів для експорту зерна залежить від Росії, – МЗС Туреччини

Реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Чавушоглу зазначив, що ООН підготувала об'єктивний і реалізований план вивезення зерна з України, однак створення коридору для вивезення зерна залежить від позиції російської сторони.

"У ООН є план. Як на нас, це гарний та об'єктивний план. У разі його реалізації будуть також зняті побоювання Росії", – сказав міністр.

"План ООН відкриває Росії шлях для експорту зерна та добрив. Ці продукти не входять до списку санкцій, але через обмеження на страхові та банківські операції судна не можуть транспортувати жодні продукти на міжнародні ринки", – пояснив Чавушоглу.

Турецький міністр наголосив, що майже 40 країн покривають понад 50% своїх потреб за рахунок імпорту зерна з РФ та України, а для Єгипту цей показник взагалі досягає 85%.

"Москві слід погодитись на зустріч у Стамбулі. Якщо на зустрічі вдасться узгодити деталі, то буде створено центр (реалізації плану з розблокування портів, – ред.) і процес зрушить", – додав голова турецької дипломатії.

За словами Чавушоглу, завдяки коридорам, які будуть відкриті, вантажні судна зможуть безпечно заходити та виходити з портів України.

"Туреччина повідомила Росію про готовність співпрацювати в рамках реалізації плану ООН. Контакти на двосторонньому рівні у цьому контексті виключені. Повинна бути сформована легітимна база", – додав міністр.

Чавушоглу нагадав про візит військової делегації Туреччини до Москви, де обговорювались плани створення коридору для експорту українського зерна, а також готовність президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести чергову зустріч із лідерами РФ та України.

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Як повідомлялося, раніше турецьке інформагентство Anadolu повідомило, що за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися у червні в Москві, ухвалене рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі за участі Туреччини, Росії, України та ООН для обговорення питання виведення суден із зерном із окупованих портів України. В МЗС України своєю чергою заявили, що конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів наразі немає.

Водночас, за даними агентства, через кілька годин після закінчення перемовин турецьке суховантажне судно Azov Concord залишило порт Маріуполя. Таким чином Azov Concord стало першим іноземним судном, яке вийшло з маруіпольського порту, окупованого російською армією.

Раніше Туреччина підтримала вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в межах механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі 8 червня.

Водночас перед її проведенням Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.