Суд арештував контейнери з добривами компаній з Росії та Білорусі вартістю 360 мільйонів, – БЕБ

На території України наразі перебуває 315 залізничних контейнерів з мінеральними добривами, які належать російським та білоруським підприємствам. Оціночна вартість контейнерів – понад 10 млн грн. Вартість мінеральних добрив орієнтовно становить 350 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

З’ясувалося, що контейнери використовувалися без сплати передбачених законодавством податків і зборів, а мінеральні добрива були завезені з порушенням митних правил.

Для збереження зазначеного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому рішенням суду накладено арешти на залізничні контейнери та товарно-матеріальні цінності в них. Загальна вартість, заарештованого за ініціативи БЕБ майна, склала понад 360 млн грн.

Досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах здійснюється Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора України.

Раніше співробітники БЕБ ініціювали арешти міндобрив на загальну суму майже 700 млн грн. Добрива були виявлені у вагонах, що належали компаніям з Республіки Білорусь та знаходилися на території Чернігівської, Черкаської та Київської областей.

Зазначені вагони на даний час передані "Укрзалізниці" на відповідальне зберігання з правом комерційного використання. Усі товарно-матеріальні цінності передаються до АРМА.

Загальна кількість вагонів, арештованих за ініціативи БЕБ, становить 17,8 тис., а орієнтовна вартість усіх активів, власниками яких є громадяни та компанії з Росії та Білорусі, – понад 31 млрд грн.