Експорт аграрної продукції з України впаде через війну в 3 рази, – британська розвідка

Експорт української агропродукції цього року навряд чи становитиме більше ніж 35% від загального обсягу 2021 року.

Про це повідомила британська розвідка, передає Радіо Свобода.

"Війна спричинила серйозні порушення в ланцюгах постачання насіння і добрив, на які покладаються українські фермери. Блокада Одеси Росією продовжує серйозно стримувати експорт зерна з України. Після відступу з чорноморського форпосту, острова Зміїний, Росія оманливо заявила, що "тепер м’яч на боці України" в питанні покращення експорту зерна", – йдеться у зведенні розвідки, поширеному 4 липня Міністерством оборони Великої Британії.

"Насправді глобальну продовольчу кризу продовжує загострювати те, що Росія підриває сільськогосподарський сектор України", – наголосили у британській розвідці.

Україна та західні держави звинувачують Росію у крадіжці українського зерна й блокуванні українських портів, що загрожує продовольчим поставкам у світі.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна у ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Раніше повідомлялося, що турецька митниця затримала російське вантажне судно із зерном, украденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.

Раніше повідомлялося, що торгове судно із 7 тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.