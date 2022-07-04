БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Війна
703 5

Експорт аграрної продукції з України впаде через війну в 3 рази, – британська розвідка

пшеница

Експорт української агропродукції цього року навряд чи становитиме більше ніж 35% від загального обсягу 2021 року.

Про це повідомила британська розвідка, передає Радіо Свобода.

"Війна спричинила серйозні порушення в ланцюгах постачання насіння і добрив, на які покладаються українські фермери. Блокада Одеси Росією продовжує серйозно стримувати експорт зерна з України. Після відступу з чорноморського форпосту, острова Зміїний, Росія оманливо заявила, що "тепер м’яч на боці України" в питанні покращення експорту зерна", – йдеться у зведенні розвідки, поширеному 4 липня Міністерством оборони Великої Британії.

"Насправді глобальну продовольчу кризу продовжує загострювати те, що Росія підриває сільськогосподарський сектор України", – наголосили у британській розвідці.

Україна та західні держави звинувачують Росію у крадіжці українського зерна й блокуванні українських портів, що загрожує продовольчим поставкам у світі.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна у ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Раніше повідомлялося, що турецька митниця затримала російське вантажне судно із зерном, украденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.

Раніше повідомлялося, що торгове судно із 7 тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Автор: 

блокада (93) росія (14183) урожай (518) експорт (3826)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До жопы это зерно. Лучше делайте оружие. На зерне не разбогатеешь.
показати весь коментар
05.07.2022 10:56 Відповісти
https://biz.censor.net/user/498457

До жопы это зерно.

в сл. году вспомни свои слова, ибо пшеницы не будет, с таким ценами на внутрерынке - сеять пшеницу просто убыточно, поэтому эта уборочная будет крайняя по обьемам, до окончания войны. Удобрения,топливо ,запчасти.... ну и государство помогает - блокировка налоговых , вагоны с зерном месяцами стоят, и прочие прелести.
показати весь коментар
05.07.2022 12:08 Відповісти
На ньому ніколи не розбагатієш це правда , приказка каже :" Земля не робить багатим , вона робить горбатим " . Але без нього здохнеш - і ти , і я ; так що херні не городи , зброяр ((
показати весь коментар
05.07.2022 12:08 Відповісти
Сеять нужно чисто для внутреннего рынка. А другие страны пускай обосрутся. Или по тройной цене им продавать как они сговорившись, нефть нам впаривают по цене золота хотя она копейки стоит.
показати весь коментар
05.07.2022 12:23 Відповісти
так она сейчас в мире и стоит в три раза дороже чем у нас, внутрирынок сейчас уже ниже 4000грн опускает - хранить негде, а на бирже европы - 350 евро.Нет логистики - писец фермеру.
показати весь коментар
05.07.2022 14:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 