Магазини польського власника брендів Reserved та Cropp відновили роботу в Росії під новими назвами

Магазини польського рітейлера LPP (бренди Reserved, Cropp, Mohito і Sinsay), який ще в травні заявляв про продаж російського бізнесу, відновили роботу під новими назвами.

Наразі магазини роздрібної компанії працюють під дещо вивісками: Reserved отримав назву Re, Mohito – M, а Sinsay – "Син", пише російський "Коммерсант".

Водночас LPP передав магазини в РФ зареєстрованій в ОАЕ компанії та своєму топ-менеджеру.

Так, новим власником ТОВ "РЕ Трейдінг" – російського підрозділу LPP стала зареєстрована в ОАЕ компанія "Фарист сервісіз-фзко", які, за даними російського реєстру, належить 95% "РЕ Трейдінг", ще 5% перейшли гендиректору російського підрозділу LPP Ганні Пілюгіній, яка обіймає цю посаду з 2013 року.

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Як повідомлялося, у травні LPP оголосив про плани продати свій російський бізнес консорціуму із Китаю. Тоді російські ЗМІ з посиланням на джерела в компанії стверджували, що "китайський консорціум" – це структури LPP в КНР, де виробляється близько 30% продукції групи.

За даними самої LPP, компанія з 1997 року має офіс у Шанхаї.

Виручка ТОВ "РЕ Трейдинг" у Росії 2021 року становила 52,8 млрд руб., чистий прибуток — 4,8 млрд руб. У 2018 році частка Росії у виручці LPP становила майже 20%.

Нагадаємо, виробник одягу LPP Group закрив магазини в Росії 29 березня через військове вторгнення в Україну. Компанія також заявила, що зупинила всі продажі, інвестиції та плани розвитку в країні.

LPP – це польська сімейна компанія, її мережа налічує понад 2 тис. магазинів у 25 країнах, в яких працює 27 тис. співробітників.