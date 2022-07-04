Ринок праці в IT в Україні нижче довоєнного рівня майже у 5 разів, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Відновлення українського ринку праці в ІТ після повного падіння, яке відбулося на початку повносмасштабної війни Росії проти України, відбувається повільно.

Про це свідчать дані порталу grc.ua, передає AIN.

Як повідомляється, учервні на кадровому порталі вакансій у 4,8 разів менше, аніж було до війни.

Найбільше падіння кількості вакансій в ІТ-сфері на сайті grc.ua відбулося в квітні (у 6,6 разів менше, ніж у січні 2022 року). Із травня прослідковується позитивна динаміка, але повільними темпами.

Натомість активність пошукачів зросла, що у загальному тренді стану ринку праці у період війни.

Найбільше пропозицій роботи на ІТ-фахівців відкрито у Києві. Вакансії столичних ІТ-компаній складають половину (52%) від опублікованих у червні пропозицій роботи сфери інформаційних технологій.

Найбільше роботодавці ІТ-сфери шукають інженерів та розробників. Для цих фахівців опублікована найбільша кількість вакансій у червні у професійній сфері ІТ. Також затребуваними є спеціалісти з систем управління підприємством (ERP), web-інженери та web-майстри, спеціалісти підтримки, системні адміністратори.

18% вакансій сьогодні відкрито для фахівців не технічних спеціалізацій. Дизайнери, технічні райтери, рекрутери, менеджери проектів та менеджери продуктів, менеджери з продажів ІТ-продуктів, маркетологи. Майже кожна п’ята вакансія в ІТ-сфері – для гуманітаріїв або інших нетехнічних спеціалістів.

У червні загальне зниження зарплат у більшості професійних сфер припинилося. Винятком стали галузі з найвищими зарплатами – ІТ, вищий менеджмент та консалтинг.

Середня пропонована заробітна плата в професійній ІТ-сфері в червні становить 70 900 грн, і це набагато менше, аніж місяць тому. У травні середня зарплата в ІТ складала 103 500 грн. У більшій частці вакансій (у 42%) зазначена найнижча зарплата у сфері – від 31 900 грн.

Найвища середня заробітна плата у спеціалістів, які працюють над ігровим ПО. Їм пропонують у середньому 87 700 грн. Web-майстри та web-інженери отримують у середньому 81 200 грн. Спеціалістам з систем управління підприємством (ERP) пропонують 77 800 грн. Розробникам та програмістам – в середньому 76 000 грн.

Найнижчі зарплати у професійній сфері ІТ, інтернет, телеком у тих, хто спеціалізується на створенні контенту (в середньому 15 600 грн), у тестувальників (19 800 грн) та у фахівців телекомунікацій (17 000 грн).

Невисокі зарплати роботодавці сфери пропонують також аналітикам (в середньому 26 300 грн), а також початківцям та тим, хто лише почав свій кар’єрний шлях у ІТ-сфері та має мінімальний досвід (в середньому 20 000 грн).

Також зазначається, що, за даними DOU, зарплати ІТ-спеціалістів у першому півріччі 2022 року зросли. Однак grc.ua спирається на відкриту інформацію з вакансій, у той час як дослідження DOU грунтується на анонімних анкетах самих айтішників.

Найчастіше шукають спеціалістів, які мають досвід роботи від 1 до 3 років. Для них більше половини (56%) відкритих вакансій у сфері. Найменше роботи для досвідчених спеціалістів, лише 3% вакансій відкрито для тих, хто має понад 6 років професійного досвіду.