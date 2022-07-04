У порт Маріуполя зайшло четверте судно для вивезення краденої української продукції

В морському порту окупованого російськими військами Маріуполя помічене четверте судно, яке готується до вивезення викраденої української продукції.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично – крадіжку в агрохолдингів та фермерів. Збирати врожай іншим дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації. Для інших – прямий шантаж на умовах залишити виключно для власних потреб", – написав Андрющенко.

За його словами, Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно.

"Зерно чи метлобрухт – спостерігаємо. Водночас наші джерела повідомляють про схему вивозу металопокату та зерна з Маріуполя через Сирію. Усе вкрадене малими судами класу річка-море будуть вести награбоване до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ з кранами), що стоять в "нейтральних" водах в районі Керчі. Там з малих суден йде перевантаження на великі суда, що й прямують до Сирії по фіктивним документам погрузки в портах інших країн, зокрема називають Туретчину (потребує уточнення). Термін ходу від Маріуполя до платформи біля 8 годин, що дає змогу забеспечити велику швидкість вивезення", – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що торгове судно із 7 тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.