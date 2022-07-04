Клієнти "газзбутів" Фірташа повинні платити за газ з 1 травня новому постачальнику, – "Натфогаз"

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", з 1 травня постачає газ клієнтам 17 постачальників під брендом "Твій Газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз- Постачання", тому платити за спожите з цієї дати паливо потрібно саме ГПК "Нафтогаз України.

Про це розповіла менеджер зі зв'язків із громадськістю Департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГПК "Нафтогаз України" Галина Русаневич, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що споживачі, які сплатили за газ за травень колишнім своїм постачальникам, мають самостійно вимагати від них повернення коштів.

"Ми рекомендуємо звернутися до попереднього постачальника і написати заяву про повернення переплати за травень… На жаль, іншого механізму повернення коштів , крім заяви до попереднього постачальника, немає", – пояснила представниця ГПК "Нафтогаз України".

Вона зазначила, що споживачів постачальників бренду "Твій Газзбут" та "Одесагаз-Постачання" вже з 1 травня було переведено на постачальника "останньої надії" (ППН), роль якого виконує "Нафтогаз", а потім рішенням "Оператора газотранспортної системи України" ( ОГТСУ) було переведено до ДК "Нафтогаз України" як до "звичайного" постачальника.

Вона додала, що ГПК "Нафтогаз України" також обслуговує 1,3 млн українських домогосподарств, які отримували газ від ДП "КиївГазЕнерджі", ТОВ "Лубнигаз-Трейдинг", ТОВ "Газ Ресурс Компані", ТОВ "Тернопільміськгаз", ТОВ "Уманьгаз Збут" та ТОВ "Черкасигаз Збут".

"Споживачі цих компаній за травень та червень мають також сплатити ГПК "Нафтогаз України", – уточнила Русаневич.

За її словами, для цього необов'язково чекати паперової платіжки, яка в умовах військового стану може приходити із запізненням, а достатньо скористатися згенерованою платіжкою в особистому кабінеті на сайті "Нафтогазу", який кожен споживач має оформити самостійно.

"Укрпошта" працює із наднавантаженням, не вистачає листонош, частина території окупована, тому до певних регіонів платіжки можуть і не доїхати. Саме тому ми радимо всім клієнтам отримати онлайн-платіжки, для чого потрібно просто зайти на сайт ГПК "Нафтогаз України", зареєструватися в особистому кабінеті, або зайти в чат у месенджерах і отримати там онлайн-рахунок", – порадила Русаневич.

Вона уточнила, що платіжка формується з 11 до 15 числа місяця, наступного за місяцем поставки, після чого її можна сплатити.

"Для того, щоб перевірити, чи знаходиться споживач у ГПК "Нафтогаз України", потрібно ввести на його сайті ЄІС-код: отримання споживачем особового рахунку означає підтвердження його обслуговування саме компанією "Нафтогазу", – пояснила Русаневич.

Вона додала, що зараз клієнтський портфель компанії налічує 12,3 млн споживачів, збільшившись після переходу в травні клієнтів інших постачальників майже вп'ятеро.

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Як повідомлялося, 2 червня "Нафтогаз" повідомив, що з 1 червня постачальники газу, які обслуговують 8,8 млн українських домогосподарств, не можуть виконувати свою роботу. Відтак ці споживачі перейшли до постачальника "останньої надії", функції якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

15 червня ГК "Нафтогазу України" заявила про включення до свого реєстру 8,8 млн колишніх клієнтів газопостачальних компаній під брендом "Твій газзбут" та "Одесагаз-Постачання" з 1 травня, ціна газу для них встановлена на рівні 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

Водночас за даними проєкту "ГазПравда", створеного за участі підприємств групи "Нафтогаз", багато українців не знали про зміну постачальника газу і встигли сплатити за постачання палива у травні газзбутам або мали переплату за паливо. Водночас тепер вони мають ще раз платити за спожитий у травні газ "Нафтогазу". Крім того, для цього потрібно отримати новий номер особового рахунку.

Видання зазначає, що сплачені за травень попередньому постачальнику кошти можуть бути розцінені як переплата, а при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Також переплату за постачання газу не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу. Проте можливо повернути кошти на свій рахунок. Для цього слід звернутися до попереднього постачальника газу та написати заяву у довільній формі, обов’язково вказавши номер особового рахунку.

Нагадаємо, за даними телеграм-каналу Монополіст, з 1 травня укладені минулого року договори постачальників з групи "ЙЕ Енергія" (облгаззбути) Дмитра Фірташа з "Нафтогазом" на продаж пільгового газу для населення по 7,42 грн/куб припинили свою дію. А нові "Нафтогаз" не став укладати.

У підсумку, за словами голови правління "Нафтогазу" Юрія ВітренкА, починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу". Він також повідомив, що після рішення уряду про передачу облгазів групи РГК Дмитра Фірташа в управління "Нафтогазу" компанія сконцентрує понад 60% на ринку розподілу газу.