Нові пункти пропуску на кордоні з Румунією запрацюють до початку серпня, – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури до початку серпня планує частково відкрити два пункти пропуску на кордоні з Румунією – "Дяківці" та "Красноїльськ". Повноцінна їхня робота очікується до кінця осені.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"До кінця осені плануємо відкрити дваповноцінні вантажніпункти пропуску – "Дяківці" та "Красноїльськ". Обидва планується запустити у режимі 24 на 7 для усіх видів транспортних засобів.Утімчекати закінчення осені, поки завершаться усі роботи по підготовці пунктів пропуску, не будемо. У найближчі тижні час будуть запроваджені тимчасові заходи, які мають суттєво розвантажити існуючі транспортні потоки", – наголосив він.

Так, "Красноїльськ" запрацює для легкового та пустих вантажних транспортних засобів вже до кінця липня – початку серпня. "Дяківці" запрацює для імпорту палива, а також для легкового та пустих вантажних транспортних засобів до початку серпня.

Крім того, на пункті пропуску "Порубне" до кінця тижня будуть звільнені дипломатичні смуги для проїзду транспортних засобів з паливом. А за два тижні буде узгоджений план щодо розширення пункту пропуску шляхом облаштування чотирьох додаткових смуг для вантажного транспорту.

Водночас, за словами Найєма, ситуація на румунському кордоні стає все більш критичною.

"Із початком війни та закриттям портів лише через один пункт пропуску "Порубне-Сірет" проїхало майже 22 тисячі транспортних засобів, що майже втричі більше ніж за цей самий період у минулому році. Вантажний пункт пропуску "Порубне" об’єктивно не справляється з таким потоком транспорту: черги з обох боків кордонів сягають 10-15 кілометрів", – пояснив заступник міністра.

Як повідомлялося, Європейський Союз виділить фінансування для реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на українсько-румунському кордоні. Реконструкцію цих пунктів пропуску планувалося завершити до кінця 2020 року, на ці цілі у держбюджеті на 2020 рік було передбачено 488 млн грн.