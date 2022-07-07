Служба здоров'я виплатила приватним медичним закладам з початку року 1,6 мільярда

Із початку року Національна служба здоров’я України виплатила приватним медзакладам за надані медпослуги майже 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що за Програмою медичних гарантій-2022 (ПМГ), яка продовжує діяти і під час війни, українці мають право безоплатно отримувати медичні послуги з усіх основних видів медичної допомоги: первинна, спеціалізована, високоспеціалізована, екстрена, паліативна, медична реабілітація, меддопомога дітям до 16 років та допомога під час вагітності і пологах.

Вартість наданих послуг, за договором з НСЗУ, медичному закладу оплачує держава.

Наразі медичний заклад будь-якої форми власності – комунальний, приватний чи лікар-ФОП – за умови, що він відповідає необхідним вимогам, може укласти договір з НСЗУ та отримувати гроші за послуги, які надає пацієнтам за ПМГ. А українці, відповідно, мають можливість лікуватися за державні кошти як в комунальних, так і в приватних закладах.

Цьогоріч НСЗУ укладено 1153 договори із 999 закладами охорони здоров’я приватної форми власності. Загалом надавачі медпослуг приватної форми власності становлять майже третину (29,1%) від усіх закладів, з якими у НСЗУ укладені договори.

За перше півріччя поточного року НСЗУ вже виплатила таким закладам за надані медичні послуги майже 1,6 млрд грн:

904,3 млн грн – за первинну медичну допомогу,

691 млн грн – за спеціалізовану медичну допомогу.

Найбільше медичних закладів приватної форми власності, що уклали договір з НСЗУ, наразі у Дніпропетровській області (101), у Києві (100), Одеській (96), Львівській (66), Закарпатській (52) та Івано-Франківській (52) областях.

За перше півріччя найбільше коштів за надану медичну допомогу отримали приватні заклади Києва (386 млн грн), Дніпропетровської (217 млн грн), Одеської (125 млн грн), Харківської (102 млн грн), Запорізької (81 млн грн) областей.