Видобуток нафти на російському проєкті "Сахалін-1" впав через санкції у 22 рази

Видобуток нафти в рамках російського проєкту "Сахалін-1" через санкції скоротився в 22 рази - до 10 тисяч барелів на добу.

Про це повідомив віцепрем'єр – повноважний представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, передає Інтерфакс.



За його словами, це позначилося не лише на бюджеті Сахалінської області, а й на стані економіки всього Далекого Сходу та РФ.



Так, бюджет Сахалінської області недоотримає у 2023 році до 38 млрд рублів. Це 26% від рівня власних доходів регіону у 2022 році.



Трутнєв також додав, що через простої виникають не лише бюджетні збитки, а й погіршення характеристик родовищ, які можуть суттєво вплинути на зниження коефіцієнта від нафтовіддачі.

У травні видання повідомляло, що із трьох проєктів, що працюють за угодами про розподіл продукції за участю іноземного капіталу, за спадом видобутку лідирував "Сахалін-1". До середини травня середньодобовий видобуток нафти на цьому проєкті знижувався до квітня у 2,9 раза до 8200 тонн після рішення американської Exxon вийти з проєкту.



У "Сахаліні-1" беруть участь Exxon Neftegas Ltd. (оператор проєкту, 30%), японська SODECO (30%), "Роснєфть" (20%) та індійська ONGC (20%).