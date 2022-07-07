Сім керівників банків, які обслуговують російську оборонку, досі не під санкціями, – StateWatch
Під санкції ЄС та США не потрапили сім осіб з керівного складу банків, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс. Зокрема, йдеться про керівників АТ "Газпромбанк", АТ АКБ "Новікомбанк", ВАТ "АБ "Росія", АТ "Россєльхозбанк", АТ "Дальнєвосточний банк", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та ПАТ "Банк "Санкт-Петербург".
Про це повідомляють аналітики Trap Aggressor (проєкт StateWatch), які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти РФ.
Зокрема, під санкції Європейського союзу не потрапили:
- Борис Листов (голова Правління АТ "Россєльхозбанк")
- Дмітрій Лєбєдєв (голова Ради директорів ВАТ "АБ "Росія")
- Андрій Акімов (голова правління АТ "Газпромбанк")
- Єлєна Георгієва (голова Правління АТ АКБ "Новікомбанк")
- Алєксандр Савєльєв (голова Правління ПАТ "Банк "Санкт-Петербург")
- Діна Малікова (президентка АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів")
- Сєргєй Маринін (президент АТ "Дальнєвосточний банк").
У свою чергу санкції США не торкнулися Листова, Савєльєва, Малікової та Мариніна.
Водночас під українські санкції не потрапили вісім керівників, серед яких вже згадані Листов, Лєбєдєв, Георгієва, Савєльєв, Малікова, Маринін, а також голова правління "Сбєрбанку Росії" Герман Греф та голова правління "Промсвязьбанку" Пьотр Фрадков. Два останні банки також обслуговують ОПК.
Зазначаєтьсся, що "Новікомбанк" є дочірньою компанією оборонної державної корпорації "Ростєх" та відіграє одну з ключових ролей в агресії проти України, а через "Газпромбанк" Міноборони РФ виплачує заробітну плату та "бойові" виплати російським військовослужбовцям. При цьому керівники обох цих банків не перебувають під європейськими санкціями.
Російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення: "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Всеросійський банк розвитку регіонів", "Россєльхозбанк", "Новікомбанк", "Банк "Санкт-Петербург", "Росія", "Дальнєвосточний банк" та "Промсвязьбанк".
Як повідомлялося, чотири російські банки, уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, досі не відключили від системи SWIFT. Йдеться про АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Дальнєвосточний банк".
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