Ferrexpo Жеваго зменшила виробництво через проблеми з експортом продукції

Гірничорудна компанія Ferrexpo у першому півріччі 2022 року зменшила продажі на 21% – до 4,4 млн тонн. Водночас виробництво залізорудних окатишів за звітний період впало на 14%.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані компанії.

Загалом за перше півріччя 2022 року Ferrexpo виробили 4,8 млн тонн залізорудних окатишів, що на 14% менше, ніж за такий же період 2021 року.

Обсяг виробництва у другому кварталі склав 2,1 млн, що на 23% менше, ніж у першому кварталі 2022 року і на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначається, що Ferrexpo продовжує зосереджуватися на високоякісних формах продукції. 100% виробництва у першому півріччі 2022 року складала продукція зчасткою заліза 65% і вище.

Обсяг продажів у першій половині 2022 року склав 4,4 млн тонн, що на 21% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

У Ferrexpo пов’язують зменшення виробництва і продажів з війною в Україні та пов’язаними з цим логістичними проблемами. Водночас група веде переговори з низкою постачальників логістичних послуг щодо відновлення доступу до морських ринків через сусідні країни.

Ferrexpo у 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% – до $2,52 млрд.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.