Потік на виїзд з України знову перевищив потік на в’їзд, – Прикордонна служба

Потік на виїзд з України через її західний кордон 6 липня вперше за останні 12 днів перевищив потік на в'їзд.

За даними Державної прикордонної служби, 6 липня з країни виїхало 39 тис. осіб порівняно з 36 тис. днем раніше, тоді як прибуло в Україну 37 тис., як і попереднього дня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас, за даними прикордонної служби Польщі, на цій ділянці українського кордону ситуація залишилася незмінною: 6 липня в Україну з Польщі виїхало 24,2 тис. осіб порівняно з 22,5 тис. днем ​​раніше, тоді як до Польщі виїхало 23,2 тис. осіб після 21,7 тис. напередодні.

Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 4,6 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку – 2,66 млн грн.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий притік в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб.

Після цього майже три тижні дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, чергувалися з днями, коли, навпаки, потік на виїзд був більшим ніж потік на в'їзд, а сумарно обидва потоки були приблизно рівні.

За даними УВКБ ООН на 5 липня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 8,79 млн осіб, з них до Польщі 4,47 млн, Росію – 1,52 млн, Угорщину – 905,1 тис., Румунію – 786 ,84 тис., Молдову – 523,71 тис., Словаччину – 569,70 тис., Білорусь – 16,7 тис.

За той же час в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 5 липня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 3,3 млн осіб.