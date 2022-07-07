Через вторгнення російської армії на Луганщині припинили роботу 3400 підприємств, – ОВА

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині діяльність припинили понад 3400 підприємств, у тому числі 479 промислових.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Ворог з 2014 року не докладав жодних зусиль для розвитку підконтрольних йому територій Луганської області. Напевно тому з такою люттю знищено все, що протягом крайніх восьми років працювало, будувалось, створювалось на територіях, контрольованих українською владою. Діяльність припинили понад 3400 підприємств, у тому числі 479 промислових", – написав голова ОВА.

Він додав, що майнові комплекси цих підприємств залишаються на окупованих територіях та зазнали значних пошкоджень.

За словами Гайдая, "економічні втрати обчислюються мільярдами гривень".

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Очільник області додав, що Кабмін ще у березні затвердив Порядок визначення шкоди та шкоди, заподіяної Україні внаслідок збройної агресії РФ.

"Цим Порядком визначено 22 основних напрямки, за якими буде проводитися оцінка шкоди та збитків, та приблизний перелік показників до них. До жовтня поточного року центральні органи виконавчої влади мають затвердити детальні методики оцінки по кожному з напрямів", – зазначив голова ОВА.

Гайдай уточнив, що вже 330 представників бізнесу Луганщини надали інформацію про завдані внаслідок дій окупантів збитки.