Авіакомпанія МАУ подала позов до Ірану через збитий два роки тому літак

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) подала позов до Ірану через збитий іранськими військовими у січні 2020 року свій пасажирський літак рейсу PS752.

Як повідомила іранська служба "Радіо Свобода", позов подано до суду в Онтаріо (Канада) у січні 2022 року, цю інформацію в МАУ підтвердили агентству Інтерфакс-Україна.

У позові Іран та Корпус вартових ісламської революції вказані двома відповідачами. Позов містить вимоги щодо компенсації від Ірану.

Як повідомлялося, у січні в МАУ заявили, що авіакомпанія розглядає можливість арбітражного звернення до Ірану для відшкодуванням збитків за збитий 8 січня 2020 пасажирський літак Boeing 737-800 рейсу PS752 Тегеран - Київ.

Тоді ж міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Канада домовилися про низку кроків, щоб забезпечити справедливість у справі про літак МАУ, який був збитий Іраном.

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Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 маршрутом Тегеран - Київ, 8 січня 2020 року був збитий в районі міжнародного аеропорту ім .Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великобританії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року у Києві пройшли переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ поблизу Тегерана.

У листопаді 2021 року в МЗС України заявили про прийняття до відома інформації про початок слухань у військовому суді Ірану справи про збитий літак рейсу PS752, перше засідання якого відбулося 21 листопада в Тегерані, зазначивши, що Іран не відповів на запити про міжнародну правову допомогу в цій справі.