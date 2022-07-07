Перевезення зерна на експорт у вагонах "Укрзалізниці" здорожчало майже в 10 разів, – УКАБ

На торгах на використання вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" для експорту зерна ціни злетіли з 2 167 грн/добу до максимальної вартості 20 500 грн/добу, тобто зростання відбулося в 9,5 раза.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"Таким чином навіть при обороті за 10 днів вартість лише користування вагоном складе 3 150 грн/т. Крім того, необхідно сплатити тариф за перевезення зерна залізницею, який нещодавно підняли на 70%, плату за завантаження та розвантаження вагонів, плату іноземним перевізникам, а також ряд інших додаткових платежів", – наголошується у повідомленні.

В УКАБ вчергове закликали припинити практику таких аукціонів, зробити доступною інформацію про черговість опрацювання вантажних вагонів з агропродукцією на експорт, впровадити відповідальне планування перевезень вантажів та їх виконання, а також переглянути рішення про підняття тарифів на 70%.

Як повідомлялося, у червні "Укрзалізниця" відновила проведення аукціонів по розподілу вагонів-зерновозів власного парку.

До того Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці"про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чому "Укрзалізниця" підняла тарифи на 70% і як це вдарить по бізнесу".