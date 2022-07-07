Експорт аграрної продукції з початку вторгнення впав у 4 рази, – Комітет

За чотири місяці від початку повномасштабної війни Україні вдалось експортувати лише 5,2 млн тонн сільськогосподарської продукції, у той час як до 24 лютого країна щомісяця відвантажувала через морські порти на зовнішні ринки 4-5 млн тонн зерна.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

"І це на тлі того, що в Україні розпочато жнива-2022 і нагальним залишаються питання зберігання та вивезення вже цьогорічного врожаю", – наголошується у повідомленні.

В Комітеті нагадали, що від України вже багато років залежить продовольча безпека країн Європи, Азії та Африки, куди експортувалася більша частина українських зернових.

"На сьогодні немає можливості знайти альтернативу довоєнним обсягам постачання на світовий ринок продуктів харчування з України та швидко замінити нашу сільськогосподарську продукцію іншими виробниками. Це неможливо буде зробити, навіть у перспективі найближчих 3-5 років", – зазначається у повідомленні.

В Комітеті також зауважили, що споживачі в країнах, де продовольча криза вже стала помітною, відчувають її подвійний негативний ефект. По-перше, продукція подорожчала, бо світові ціни побили рекорд насамперед через військову агресію РФ, а, по-друге, продуктів харчування стало менше, адже в Україні і досі залишаються заблокованими мільйони тонн зерна минулорічного врожаю.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, у червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 470 тис. тонн, або 25% більше ніж у попередньому місяці.

Однак голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у червні констатував, що залізнична компанія не зможе збільшити експорт українського зерна через західний кордон в необхідному об’ємі з огляду на обмежені можливості європейської інфраструктури.