Експорт молочної продукції зріс у червні на 32%, – УКАБ

У другому кварталі 2022 року сумарно за квітень, травень та червень об’єм експорту молокопродуктів склав 21,9 тис. тонн, що лише на 3% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як зазначається, у червні досі спостерігається позитивне зростання українського експорту молока та молочних товарів. Загалом за останній місяць було експортовано 9,3 тис. тонн молочних товарів, що на 32% більше ніж в травні, зокрема:

молоко та вершки незгущені – 2,7 тис. тонн (більше на 17%);

молоко та вершки згущені – 3,3 тис тонн (на 71%);

маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір – 239 тонн (на 2%);

молочна сироватка – 1,5 тис. тонн (на 16%);

масло вершкове – 897 тонн (на 12%);

усі види сирів і кисломолочний сир – 563 тонн (на 35%).

Найбільшими країнами імпортерами були: Польща, Молдова, Литва.

Щодо імпорту молочних продуктів, то наразі спостерігається нарощування об’ємів лише серед сирів усіх видів. За червень місяць було ввезено 3,6 тис. тонн, а це на 59% більше, ніж у травні, та на 6% більше, ніж у червні 2021 року.

Зазначається, що це у свою чергу підтримує ціни на внутрішньому ринку, але й водночас шкодить українському виробнику, оскільки наразі спостерігається зменшення споживацького попиту на сири. Однією з причин цього є досить висока ціна: виробники в оптовійторгівлі не готові віддавати традиційні сорти дешевше, а з націнкою мереж сир стає недоступним для багатьох споживачів.

Якщо розглянути ціни на молочні продукти, то, за даними моніторингу УКАБ, кілограм молока екстра ґатунку переробники купують в діапазоні 10,70-10,85 грн без ПДВ (в залежності від регіону), молоко вищого ґатунку – 10,54-10,69 грн без ПДВ (в залежності від регіону). Щодо закупівельних цін на сире молоко у переробних підприємствах, то вони залишаються вже другий місяць майже без змін.

На європейському ринку ситуація трохи відрізняється: у найбільших європейських країнах-виробниках молока закупівельні ціни не залишаються на місці. За останні два місяці вони зміцнилися та становлять:

Польща – 47,37 євро/100 кг (більше на 5%);

Нідерланди – 53,52 євро/100 кг (на 10%);

Франція – 45,08 євро/100 кг (на 6%);

Німеччина – 50,10 євро/100 кг (на 3%).

Україна має деяку перевагу – низькі ціни на корми стримують ріст собівартості молока, що робить українську продукцію конкурентною на зовнішньому ринку.