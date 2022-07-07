Кабмін завершив розпочаті у березні виплати по 6500 гривень за програмою "єПідтримка"

Програма "єПідтримка" повністю реалізована, в її рамках виплачено майже 31 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Програма "єПідтримка", яку ми запустили ще в березні, повністю реалізована", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що всі, хто подавався на виплату у розмірі 6 500 грн, її отримали.

"Це близько 5 млн громадян. Фінальна сума всіх виплат склала 30,9 млрд грн", – додав він.

Шмигаль також повідомив, що уряд прийме ухвалу, що дозволяє отримувати дохід від військових облігацій на карти "єПідтримки".

Зокрема, внесено зміни до Порядку надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", а саме доповнено види призначення режимів використання поточного рахунку зарахуванням процентної ставки доходу та номінальної вартості за державними облігаціями.

Раніше повідомлялося, що за програмою "єПідтримка" надійшло майже 5 млн заявок на отримання допомоги. Кабмін визначив 31 березня кінцевим терміном подання заявок на отримання цієї допомоги. Більшість коштів за програмою було виплачено у квітні, проте для задоволення всіх схвалених заявок грошей забракло.

Програма розповсюджувалася на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Такі виплати могли отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за четвертий квартал 2021 року. Щоб отримати виплату, людина має працювати за умов трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору.