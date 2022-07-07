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В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС

евросоюз

Бюро економічної безпеки спільно із Міністерством внутрішніх справ та іншими державними органами розробляє нову норму Кримінального кодексу, попередньо стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами ЄС.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Зазначається, що відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС.

На сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги.

Пізніше Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

Автор: 

кримінальний кодекс (5) фінансування (2023) Євросоюз (5094) Бюро економічної безпеки (407)


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