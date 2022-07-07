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11 084 48

"З важким серцем": Німеччина просить Канаду повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік"

роберт,хабек

Віце-канцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".

Про це міністр економіки Роберт Хабек заявив у інтерв’ю Bloomberg.

"Якщо це юридичне питання для Канади, я хочу пояснити, що я не прошу їх доставити її в Росію, а привезти до Німеччини… З важким серцем ми вимушені просити про це", – сказав Хабек.

Він додав, що турбіну для "Північного потоку" потрібно повернути до початку ремонтних робіт у понеділок, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

"Я буду першим, хто боротиметься за подальший потужний пакет санкцій ЄС, але потужні санкції означають, що це має завдати шкоди Росії та Путіну більше, ніж нашій економіці. Тому я прошу з розумінням поставитися до того, що ми повинні забрати у Путіна цей привід (для припинення постачання газу, – ред.) через турбіну", – сказав Хабек.

Він наголосив, що Німеччина залежить від постачання російського газу "Північним потоком" щоб заповнити сховища до зими.

Читайте також: "Газпром" повністю зупинить "Північний потік"

Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: 

газ (7922) газопровід (1178) Газпром (2554) Німеччина (1881) Канада (498) Північний потік (1081)


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Топ коментарі
+27
пане Хабек, крім Північного потоку є українська ГТС, яка недогружена!

ви тупо злились кацапському шантажу - "нє тот гєрманєц пошьол, гніловатий..."
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07.07.2022 21:42
+25
немецкие лохи даже не думают про то чтобы подать в суд на Газпром)) ведь это его головная боль - как обеспечить доставку газа. Пусть хоть воздушными шарами передают
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07.07.2022 20:05
+23
Німецькі хитропопі бізнеснюки тим і займались 20 останніх років, що вели бізнєс не перепродажу іншим країнам смердючого газу! Все, тема закривається, розходьтеся
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07.07.2022 20:45
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немецкие лохи даже не думают про то чтобы подать в суд на Газпром)) ведь это его головная боль - как обеспечить доставку газа. Пусть хоть воздушными шарами передают
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07.07.2022 20:05 Відповісти
i будуть фантиками топити хату в зиму.
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07.07.2022 20:52 Відповісти
їх попереджали ще до того як це потік почали будувати, але вони казали "не нагнітайте, це тільки комерційний проект". Газ за дурно тільки в пастці. Якщо маленька бідна Литва може відмовитися то перша економіка Європи тим більше може собі позволити відмовитися.
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08.07.2022 11:57 Відповісти
Патріот газпрома ?(( Розкажи про фантики тим українцям хто хату завдяки кацапам взагалі втратив і вже її ніколи не натопить ! Думай що пишеш , писака !
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08.07.2022 12:01 Відповісти
пане Хабек, крім Північного потоку є українська ГТС, яка недогружена!

ви тупо злились кацапському шантажу - "нє тот гєрманєц пошьол, гніловатий..."
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07.07.2022 21:42 Відповісти
************* идут на уступки ТЕРРОРИСТУ№ 1 Понятно , почему они сегодня заявили ,что не будут поставлять оружие!
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07.07.2022 22:06 Відповісти
однозначно бздять *****!

бздять тихо, пускаючи шептунів-шольцерів
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07.07.2022 23:10 Відповісти
Німецькі хитропопі бізнеснюки тим і займались 20 останніх років, що вели бізнєс не перепродажу іншим країнам смердючого газу! Все, тема закривається, розходьтеся
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07.07.2022 20:45 Відповісти
Так а кто нам виноват, что 30 лет коррупционеры разворовывали страну, может Шольц?
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07.07.2022 22:24 Відповісти
було таке !

Кучма з жЮлькою за газовий борг (всього 140 млн. дол.) віддали стратегічні бомбардувальники та біля тисячі крилатих ракет, з яких ***** зараз ******* Україну

це вам не СП-2 Анжели, це - реальна держзрада з людськими жертвами!!
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07.07.2022 23:14 Відповісти
Брехливе ти соєве брехло. Коли здійснювались ті гешефти з кацапами (українська зброя за газ) Тимошенко Юлії і близько не було біля цієї теми. Прем*єром на час гешефту був Пустовойтенко, та й він нічого не вирішував зрештою. Кучма тоді був напівдиктатором і він приймав рішення.
І щоб ти, сркаголовцю, запам*ятав назавжди - жоден прем*єр не мав доступу до комерцій з озброєнням, бо це чисто президентські повноваження.
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08.07.2022 08:16 Відповісти
Тобто газові контракти Тимошенко то нам всім наснилось. І Паша Лазаренко теж. Паші Лазаренко ніколи не існувало. Був тільки поганий Кучма, сам одинісінький.
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08.07.2022 08:32 Відповісти
Всеволод Марченко, це ти брехло! Лови, брехун:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р
Київ


Про затвердження переліку
військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено



1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке
може бути відчужено, що додається.

2. Міноборони:

здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у
затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення
про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних
Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1919-2000-%D0%BF 1919-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);

передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами
(організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового
майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на
зовнішньому ринку як товари військового призначення.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 29
Всеволод Марченко, це ти брехло і адвокат злодюг.
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08.07.2022 09:11 Відповісти
До цієї постанови додаток на сотні сторінок де детально описується кожен тип зброї. Коли перечитуєш, то серце кров'ю обливається.
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08.07.2022 09:17 Відповісти
а він що тільки вчора в німецьку політику прийшов? їм відкритим текстом казали що узалежнювання економіки від русского газу - погана ідея, так вони ще й пів Європи на це підсадили.
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08.07.2022 11:59 Відповісти
А навіщо вам газ? Ви ж давно ******** не виробляєте, все китайці роблять та й взагалі у вас зелена енергетика
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07.07.2022 20:48 Відповісти
Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, а тепер що? Тільки спостерігати, як голосно регочуть французи, які поклали на безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь.
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07.07.2022 21:34 Відповісти
та тому що вся ця зеленість за будь-яку ціну - це утопія. Щоб правда бути зеленим, треба відмовитися від плодів цивілізації і прогресу. Треба жити в печері, і навіть вогня не знати, ні мила, харчуватися збиранням корінців і може якщо пощастить пацюка якогось забити палкою, їздити на віслючку а краще пішечки. Це ж нереально. А якщо проблеми екології і правда бентежили би - відмовилися би від синтетичного і часто одноразового одягу принаймні. Прали би господарським милом. І унітази, замість отруйними речовинами користатися, просто добре мили би раз в три дні і жодного каменю і жодного запаху. Ще багато чого є...якщо комусь і правда екологія пече. І це все цілком можна самому зробити а то вимогають, трєпляться на безкінечних конференціях, ї..ть людям мозги хочуть все більше грошей і ніц не роблять.
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08.07.2022 12:06 Відповісти
"У 2021 році Норвегія стала третім за величиною експортером природного газу в світі після Росії і США. Більшість експорту природного газу відвантажується через розгалужену інфраструктуру експортних трубопроводів, а решта експортується як СПГ. У 2021 році Німеччина отримала найбільшу частку загального експорту природного газу." EIA

"Чіп і Дейл поспішають на допомогу". Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. RBN's LNG Voyager Weekly, June 21st



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07.07.2022 21:01 Відповісти
ті, хто розумніший від Норвегії свою трубу і тягнули. То там було стільки зелених скандалів. Екологія простраждає. А коли труба русская, екологи в запой пішли.
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08.07.2022 12:07 Відповісти
"...це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику."
===========================================================
Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані"
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07.07.2022 21:29 Відповісти
хтось з них казав ще й таке "економіка почекає - політика ні".
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08.07.2022 12:08 Відповісти
Viele Danke, Liebe Angela !
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07.07.2022 21:44 Відповісти
уряд Німеччини побоюється

Чи є щось, чого уряд Німеччини НЕ побоюється?
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07.07.2022 21:52 Відповісти
кожна нація має девіз:

Україна - Слава Україні! Героям Слава!
Франція - Liberté, égalité, fraternité
і т.д.

Німеччина - Німці бояться!
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07.07.2022 23:19 Відповісти
та да, вони є самими нещасними заляканими, нібито не вони організували другу світову та вторглися й понівечили Україну ще тоді
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08.07.2022 11:19 Відповісти
Німці ще ті терпили і тварюки
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07.07.2022 22:09 Відповісти
Если Трюдо не ответит чисто по-немецки fuck you -значит fuck он сам.
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07.07.2022 22:18 Відповісти
З легким серцем прямуйте у кільватері руссского воєнного корабля. Українська ГТС - до ваших послуг.
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07.07.2022 22:52 Відповісти
В Канаді величезна наша діаспора. Пошліть тих хитрих німецьких сателітів пуйла в напрямку російського крейсера.
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07.07.2022 23:57 Відповісти
Не така вже й величезна. Китайців та індусів набагато більше.
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08.07.2022 08:20 Відповісти
Канадцям треба сказати , що вони поставлять і німцям і оркам НАЙПОТУЖНІШІ та ************* турбіни у ЗНАЧНІЙ кількості...але ..не зараз..бо на великий жаль це не можливозараз, а самим найближчим часом)))
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08.07.2022 00:19 Відповісти
Наш другий (чи третій) друг Трюдо мав би відповісти, на кшалт: вранці гроші (панцерники для Украіни) - увечері турбіни; увечері самохідні гармати - вранці турбіни.

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08.07.2022 03:03 Відповісти
Вірно, хай канадці в цьому випадку беруть приклад з бундесуряду, того ж Шольца, - "тягнуть резину".
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08.07.2022 08:22 Відповісти
Даже не так. Надо сказать, что Канада готова поставить 200 турбин. Потом рассмотреть этот вопрос в парламенте, который решит, что 200 турбин больно ударят по газовому сектору Канады и отказать
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08.07.2022 10:06 Відповісти
Позор.
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08.07.2022 00:24 Відповісти
Пришлите нам турбину пожалуйста,чтобы мы заплатили кацапам больше денег. Чтобы они убили больше украинцев.
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08.07.2022 00:35 Відповісти
Боже яке приниження для німців ..нехай згорять із сорому..їх уряд привселюдно повзає на животі перед ******-путіним.
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08.07.2022 01:05 Відповісти
.... Хабек !Ти навіть не хавбек,ти як болбой з боку російських воріт.
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08.07.2022 06:27 Відповісти
Откуда у немецких барыг вообще есть сердце? Он десять раз притворится сердобольным, а потом предаст. Такая сущность современной германии.
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08.07.2022 08:24 Відповісти
Не тільки. Лицемірство, священний профіт - принцип існування лібералів. Їхнє кредо, так би мовити.
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08.07.2022 08:28 Відповісти
До речі! Саме цей Хабек, якщо пам*ять не підводить, сміявся 24 лютого послу Мельнику в очі: "Ви й трьох днів не протримаєтесь!"
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08.07.2022 08:25 Відповісти
"Майже всі міністри оборони та прем'єри до 2014 року розпродавали армію. Але найгірша ситуація склалася у 2004-2006 роках. Продавали навіть те, що вже було потрібно армії. Спочатку була надлишкова зброя, яка залишилась з Радянського Союзу. А з 2005 року почали продавати ту зброю, яка була потрібна згідно концепції, яка існувала", - сказав він.

"Саме після Помаранчевої Революції, та влада, яка прийшла, в тому числі Гриценко та Тимошенко вони були причетні до того, що армія продала багато того, що було край потрібно. Але й інші міністри після того так само продавали. Це мільярди доларів. Армія отримувала лише 10% від продажів, а 90% отримували інші структури. Наприклад: за 20 гривень продавався автомат "Калашнікова", за 12 тисяч доларів продавався БТР, по ціні іномарки. Тому не дивно, що у 2014 році виявилося, що армії протистояти нічим. Для мене дивно, що пік розпродажу відбувся після подій на острові Тузла", - додав він.
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08.07.2022 09:13 Відповісти
Дякуючи меркель,яка підсадила німетчину на "руську газову голку", путлєр їх шантажує.Ці телепні не розуміють,що він їм всеодно припинить постачання газу восени.Ой,дурні!Ой,дурні!
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08.07.2022 09:25 Відповісти
не припинить, уся енергетика постачається за контрактами і у Німеччини такий є. Це Україна купує на споті газік у Німеччини за 1.5к. А німцям шо, німцям ок
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08.07.2022 11:43 Відповісти
контракт з русскіми? можуть одразу дупу ним витерти. русскіє спеціально вимкнуть газ взимку. Прогнулись - хорошо, теперь облизивайтє.
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08.07.2022 12:13 Відповісти
Якщо рашка обнулить прокачку газу через Україну, то не факт, що рашисти просто рознесуть вщент нашу ГТС. Тому краще зупиняти прокачку через північний потік і ЄС вимагати від рашки перенаправлення газу через Україну. Такий варіант поки буде мати певні гарантії безпеки для України.
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08.07.2022 12:07 Відповісти
СУКИ, ведь можно через Украину качать любые объемы!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2022 22:25 Відповісти

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