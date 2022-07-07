"З важким серцем": Німеччина просить Канаду повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік"
Віце-канцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".
Про це міністр економіки Роберт Хабек заявив у інтерв’ю Bloomberg.
"Якщо це юридичне питання для Канади, я хочу пояснити, що я не прошу їх доставити її в Росію, а привезти до Німеччини… З важким серцем ми вимушені просити про це", – сказав Хабек.
Він додав, що турбіну для "Північного потоку" потрібно повернути до початку ремонтних робіт у понеділок, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.
"Я буду першим, хто боротиметься за подальший потужний пакет санкцій ЄС, але потужні санкції означають, що це має завдати шкоди Росії та Путіну більше, ніж нашій економіці. Тому я прошу з розумінням поставитися до того, що ми повинні забрати у Путіна цей привід (для припинення постачання газу, – ред.) через турбіну", – сказав Хабек.
Він наголосив, що Німеччина залежить від постачання російського газу "Північним потоком" щоб заповнити сховища до зими.
Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.
Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.
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ви тупо злились кацапському шантажу - "нє тот гєрманєц пошьол, гніловатий..."
бздять тихо, пускаючи шептунів-шольцерів
Кучма з жЮлькою за газовий борг (всього 140 млн. дол.) віддали стратегічні бомбардувальники та біля тисячі крилатих ракет, з яких ***** зараз ******* Україну
це вам не СП-2 Анжели, це - реальна держзрада з людськими жертвами!!
І щоб ти, сркаголовцю, запам*ятав назавжди - жоден прем*єр не мав доступу до комерцій з озброєнням, бо це чисто президентські повноваження.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р
Київ
Про затвердження переліку
військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено
1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке
може бути відчужено, що додається.
2. Міноборони:
здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у
затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення
про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних
Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1919-2000-%D0%BF 1919-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);
передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами
(організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового
майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на
зовнішньому ринку як товари військового призначення.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
Всеволод Марченко, це ти брехло і адвокат злодюг.
"Чіп і Дейл поспішають на допомогу". Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. RBN's LNG Voyager Weekly, June 21st
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Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані"
Чи є щось, чого уряд Німеччини НЕ побоюється?
Україна - Слава Україні! Героям Слава!
Франція - Liberté, égalité, fraternité
і т.д.
Німеччина - Німці бояться!
гроші(панцерники для Украіни) - увечері турбіни; увечері самохідні гармати - вранці турбіни.
"Саме після Помаранчевої Революції, та влада, яка прийшла, в тому числі Гриценко та Тимошенко вони були причетні до того, що армія продала багато того, що було край потрібно. Але й інші міністри після того так само продавали. Це мільярди доларів. Армія отримувала лише 10% від продажів, а 90% отримували інші структури. Наприклад: за 20 гривень продавався автомат "Калашнікова", за 12 тисяч доларів продавався БТР, по ціні іномарки. Тому не дивно, що у 2014 році виявилося, що армії протистояти нічим. Для мене дивно, що пік розпродажу відбувся після подій на острові Тузла", - додав він.