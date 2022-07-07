"З важким серцем": Німеччина просить Канаду повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік"

Віце-канцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".

Про це міністр економіки Роберт Хабек заявив у інтерв’ю Bloomberg.

"Якщо це юридичне питання для Канади, я хочу пояснити, що я не прошу їх доставити її в Росію, а привезти до Німеччини… З важким серцем ми вимушені просити про це", – сказав Хабек.

Він додав, що турбіну для "Північного потоку" потрібно повернути до початку ремонтних робіт у понеділок, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

"Я буду першим, хто боротиметься за подальший потужний пакет санкцій ЄС, але потужні санкції означають, що це має завдати шкоди Росії та Путіну більше, ніж нашій економіці. Тому я прошу з розумінням поставитися до того, що ми повинні забрати у Путіна цей привід (для припинення постачання газу, – ред.) через турбіну", – сказав Хабек.

Він наголосив, що Німеччина залежить від постачання російського газу "Північним потоком" щоб заповнити сховища до зими.

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Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.