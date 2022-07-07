До кінця року Україна отримає ще $20 мільярдів від міжнародних партнерів, – Шмигаль

До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько $20 млрд допомоги та підтримки від наших партнерів", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що до конференції у Лугано було підписано домовленостей із партнерами про $26,7 млрд, частину з яких Україна вже отримала.

Раніше повідомлялося, що під час міжнародною конференції про відновлення України в Лугано (Швейцарія) було досягнуто домовленості про надання Україні $1,9 млрд підтримки.