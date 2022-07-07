До кінця року Україна отримає ще $20 мільярдів від міжнародних партнерів, – Шмигаль
До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько $20 млрд допомоги та підтримки від наших партнерів", – сказав Шмигаль.
Він зазначив, що до конференції у Лугано було підписано домовленостей із партнерами про $26,7 млрд, частину з яких Україна вже отримала.
Раніше повідомлялося, що під час міжнародною конференції про відновлення України в Лугано (Швейцарія) було досягнуто домовленості про надання Україні $1,9 млрд підтримки.
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valera ivolgov
показати весь коментар07.07.2022 23:30 Відповісти Мені подобається 0
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