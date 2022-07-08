Єврокомісія блокує рішення щодо позики для України на 1,5 мільярда євро, – Bloomberg

Єврокомісія заблокувала позику в 1,5 млрд євро для України через побоювання щодо її фінансової надійності.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних посадовців.



Зазначається, що запропонований Європейським інвестиційним банком кредит заблокував бюджетний відділ Єврокомісії. ЄК гарантує позики ЄІБ для операцій за межами ЄС, резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.



Але в цьому випадку Єврокомісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про 1 млрд євро для України, кажуть чиновники. За їх словами, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти.



Представник комісії сказав, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України.

Єврокомісія шукає альтернативні рішення. Наприклад, розділення між країнами ЄС або ЄІБ частини додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками, додав чиновник.