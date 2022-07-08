Угода про купівлю Ілоном Маском соцмережі Twitter опинилася під загрозою зриву, – ЗМІ

Угода американського бізнесмена Ілона Маска про купівлю соцмережі Twitter перебуває під серйозною загрозою.

Про це пише The Washington Post із посиланням на трьох людей, знайомих із цим питанням.

Зазначається, що команда Маска дійшла висновку, що дані Twitter про спам-акаунти неможливо перевірити.

Так, представники Маска припинили брати участь у певних дискусіях щодо фінансування угоди на суму $44 млрд, у тому числі зі стороною, яку називають ймовірним спонсором.



Тепер, коли команда Маска дійшла висновку, що не може перевірити дані Twitter про спам-акаунти, очікується вжиття потенційно рішучих заходів. Чи буде це відмова від купівлі активів Twitter за спочатку обумовленою ціною, або угода розвалиться повністю, зараз важко судити, зазначає видання.

Обидва сценарії Маску буде важко реалізувати, кажуть експерти. Насамперед, він має довести, що недостовірність інформації про частку сумнівних облікових записів, наданої Twitter, є суттєвим порушенням умов угоди.

Зробити це буде вкрай складно, особливо з урахуванням тієї поспішності, яка супроводжувала переговори про покупку соцмережі на початковому етапі.

Обійтися виплатою неустойки у розмірі $1 млрд Маску у разі повної відмови від покупки Twitter також навряд чи вдасться. Компанія у разі зриву угоди залишиться у вразливому становищі та спробує стягнути з бізнесмена збитки через суд або навіть змусити його купити свої активи.

Як повідомлялося, наприкінці квітня компанія Twitter офіційно оголосила про укладання угоди з мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд. За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

Зі свого боку Маск заявив, що хоче "зробити Twitter кращим, доповнивши його новими функціями, підвищити довіру соцмережі, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей".

Водночас у травні Маск тимчасово призупинив процедуру купівлі Twitter за $44 млрд. За його словами, угода тимчасово призупинена, адже він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спамові та фейкові облікові записи дійсно становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.