У Києві за час війни арештували майно російських та білоруських компаній на 8 мільярдів, – прокурор

За час повномасштабної війни у російських та білоруських компаній, які працювали в Києві, було заарештовано сотні залізничних вагонів, десятки річкових суден та 4 асфальтобетонні заводи.

Про це повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер, передає Інтерфакс-Україна.



"За ці 4 місяці повномасштабної війни накладено арешт на майно та активи компаній на суму понад 7,9 млрд грн. Кінцевими бенефіціарами цих компаній є представники держави-агресора, тому вважаємо, що є значний ризик прийняття керівниками цих підприємств рішень на шкоду інтересам України", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

За словами Кіпера, серед арештованого майна: 808 залізничних вагонів, 79 річкових суден, 4 асфальтобетонні заводи, 53 транспортні засоби, 87 одиниць будівельної та сільськогосподарської техніки, корпоративні права 8 компаній, 250 банківських рахунків 23 компаній, 8 земель ділянок, 36 об'єктів нерухомості, 9,4 тис. тонн газового конденсату, 94 млн куб. м природного газу та 1,1 тис. тонн нафти.



"Суди вже винесли постанови про передачу майна в управління АРМА на суму понад 3,5 млрд грн, по решті майна на суму 4,2 млрд грн. наразі ще розглядаються клопотання, проте рішення про передачу ще не прийнято", – додав прокурор.



Він звернув увагу на те, що прокурори у своєму клопотанні до суду з арешту вагонів прописали, що українська залізниця може їх використовувати, доки АРМА не знайде управителя на конкурсі.



"Так само щодо арештованої техніки та автомобілів просимо суди до реалізації АРМА своїх повноважень надати можливість ЗСУ використати це майно. Нехай воно працює на перемогу", – підсумував Кіпер.

Як повідомлялося, днями суд арештував акції банку "Форвард" російського алкогольного магната Рустама Таріко.