Кабмін надав держгарантію за кредитом ЄБРР для "Нафтогазу" на 300 мільйонів євро

Кабінет міністрів надав державну гарантію щодо кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 300 млн євро НАК "Нафтогаз України" для екстреної закупівлі природного газу.

Відповідне рішення закріплено постановою уряду №760 від 7 липня 2022 року, текст якої оприлюднили на Урядовому порталі.



Також Кабмін уповноважив міністра фінансів підписувати документи щодо надання держгарантії. Розмір плати за надання державної гарантії встановлюється на рівні 0,5% річних обраної та непогашеної суми кредиту.

Як повідомлялося, наприкінці травня Кабмін погодив залучення НАК "Нафтогаз України" кредиту від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро із погашенням до 25 березня 2024 року. Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою задоволення повних потреб українських споживачів в енергоресурсах.

Як повідомлялося, раніше заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко анонсувала наміри банку виділити кредит для "Нафтогазу України" у розмірі 300 млн євро для закупівлі газу.