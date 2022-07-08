Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС впали за тиждень ще на 2 гривні за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 1 по 8 липня, у мережах АЗС знизилася на 2,26 грн – до 37,14 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2 грн і 1 грн – до 35,99 і 36,98 грн/л відповідно.

В мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 3 грн – до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших – на 1,99 грн, до 37,92 грн/л.

Найбільше здешевшав – на 5,5 грн – продукт у "Рур груп". Там зараз ресурс коштує 36,50 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 2 грн – до 37,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях Rodnik.

Крім того, на 0,3-4,7 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.