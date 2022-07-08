Канада поверне турбіну для російського "Північного потоку" на прохання Німеччини, – ЗМІ (оновлено)
Канадський уряд зробить виняток із запроваджених проти Росії санкцій, щоб повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік" (Nord Stream).
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на два поінформованих джерела.
За словами одного із співрозмовників видання, формально Канада має ухвалити це рішення на прохання Німеччини, однак фактично це створить прецедент точкового зняття санкцій через шантаж Росії.
Формальною причиною для зняття санкцій, якщо рішення у підсумку ухвалять, має стати аргумент про те, що повернення обладнання для трубопроводу дозволить Росії відновити обсяги прокачки газу до ЄС.
Джерело видання у Міністерстві енергетики зазначає, що український уряд вважає плани Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".
При цьому Україна раніше зверталася до канадського уряду з технічними поясненням про те, що РФ вже зараз має технічні потужності для здійснення прокачки газу в ЄС, оскільки "Газпром" не повністю використовує навіть вже законтрактовані та оплачені транзитні потужності через українську територію, а вимоги про зняття санкцій потрібні Москві для створення такого прецеденту.
Представник уряду Німеччини у п’ятницю також заявив про "позитивні сигнали з Канади" у питанні поверненні турбіни, повідомляє Bloomberg.
За словами німецького чиновника, обладнання спочатку відправлять до Німеччини, а вже звідти – до Росії.
Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, що якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну.
Як повідомлялося, напередодні міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".
За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.
За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.
Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.
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"It is with a heavy heart that we had to ask for this," he told Bloomberg News.
"If it's a legal question for Canada, I want to make clear that I'm not asking them to deliver it to Russia, but to bring it to Germany."
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CBC News asked a spokesperson for Siemens Energy Canada about those reports. "That's the first I've heard of it," said Ann Adair.
"No change," she added. "We continue to stick to the sanctions."
Adair also said that merely delivering the turbine to Germany rather than to Gazprom would not be enough to get around the sanctions. She said Siemens would expect to see the matter dealt with through a formal sanctions exemption, justified on humanitarian grounds by Germany's energy needs."
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"The Ukrainian Canadian Congress wrote to Prime Minister Justin Trudeau and members of his cabinet Wednesday to say that the fate of the turbine is "a test of the resolve of the Government of Canada to maintain sanctions and to continue to isolate Russia."
The letter points out that the German government itself has acknowledged that demands for turbine's return may simply be a manoeuvre to justify a decision the Kremlin already has taken."
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"Wilkinson seemed well aware of the pressure from both sides when he spoke to CBC News on Friday.
"We have to be sensitive, certainly, to the plight of the Ukrainians and the terrible suffering that is going on in Ukraine," he said.
"We also have to be sensitive to the very legitimate economic concerns of the Germans, who are worried, to be honest with you, about not having fuel to heat their homes in the winter and not having fuel to be able to run the industrial parts of their economy, which would be a disaster for all of Europe if that were to happen.
But the point of the sanctions was not to penalize our ally, Germany. It was not to try to collapse the economy of Germany and Italy and Slovakia and Austria. And so we are working to try to find a solution that will work for everybody."
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-ukraine-russia-turbine-1.6515344 CBC source link
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