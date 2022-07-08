Канада поверне турбіну для російського "Північного потоку" на прохання Німеччини, – ЗМІ (оновлено)

Канадський уряд зробить виняток із запроваджених проти Росії санкцій, щоб повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік" (Nord Stream).

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на два поінформованих джерела.

За словами одного із співрозмовників видання, формально Канада має ухвалити це рішення на прохання Німеччини, однак фактично це створить прецедент точкового зняття санкцій через шантаж Росії.

Формальною причиною для зняття санкцій, якщо рішення у підсумку ухвалять, має стати аргумент про те, що повернення обладнання для трубопроводу дозволить Росії відновити обсяги прокачки газу до ЄС.

Джерело видання у Міністерстві енергетики зазначає, що український уряд вважає плани Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

При цьому Україна раніше зверталася до канадського уряду з технічними поясненням про те, що РФ вже зараз має технічні потужності для здійснення прокачки газу в ЄС, оскільки "Газпром" не повністю використовує навіть вже законтрактовані та оплачені транзитні потужності через українську територію, а вимоги про зняття санкцій потрібні Москві для створення такого прецеденту.

Представник уряду Німеччини у п’ятницю також заявив про "позитивні сигнали з Канади" у питанні поверненні турбіни, повідомляє Bloomberg.

За словами німецького чиновника, обладнання спочатку відправлять ​​до Німеччини, а вже звідти – до Росії.

Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, що якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну.

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Як повідомлялося, напередодні міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".

За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.