У Німеччині почали обмежувати подачу гарячої води та температуру опалення в будинках

На тлі суттєвого скорочення поставок російського газу, Німеччина змушена заощаджувати електроенергію. Компанії, зокрема, обмежують години подачі гарячої води та знижують температуру опалення.

Про це повідомляє Financial Times.

Минулого місяця міністр економіки Роберт Хабек запустив другий етап аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. "Ситуація на газовому ринку напружена, і, на жаль, ми не можемо гарантувати, що вона не погіршиться", – сказав він у вівторок, додавши, що країна має бути готовою до того, що ситуація стане критичною.



Хабек зокрема закликав населення економити енергію – муніципалітети та власники нерухомості прислухалися до заклику, пише видання.

Так, у четвер Vonovia, найбільший орендодавець житла в Німеччині, заявив, що знизить температуру газового центрального опалення своїх орендарів до 17 градусів з 23:00 до 6:00, що дозволить заощадити 8% витрат на опалення.



Цього тижня житлова асоціація в саксонському місті Діппольдісвальде, неподалік від кордону з Чехією, пішла ще далі, заявивши, що починає обмежувати постачання гарячої води мешканцям. Відтепер вони можуть приймати гарячий душ лише з 4:00 до 8:00, з 11:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.



Зазначається, що такі заходи можуть стати звичайними в найближчі тижні. Гельмут Деді, голова Німецької асоціації міст і міст, сказав, що "все суспільство" має тепер скоротити споживання енергії, заощаджуючи влітку, щоб мати "теплі квартири взимку".



"Кожна заощаджена нами кіловат-година допомагає трохи більше наповнити сховище газу", – сказав він.



Деді звернувся до міських рад усієї країни з проханням вжити екстрених заходів. У нього було кілька пропозицій: вимикати світлофори на ніч, відключити гарячу воду в будівлях рад, музеях і спортивних центрах, налаштувати кондиціонери та і припинити освітлення історичних будівель.



Деякі міста вже вжили заходів. Округ Лан-Ділль поблизу Франкфурта з середини вересня вимикає гарячу воду у своїх 86 школах і 60 спортивних залах, сподіваючись, що це заощадить 100 тис. євро на витратах електроенергії, а Дюссельдорф тимчасово закрив величезний басейн. комплекс, Мюнстер-Терме.

Тим часом Берлін знизив температуру у басейнах на 2 градуси, а Кельн приглушив вуличне освітлення до 70% від повної потужності з 23:00.



Побутові споживачі також вживають заходів, відновлюючи дров’яні печі та каміни. У країні зросли продажі дров, пелет і вугілля, а також газових балончиків і картриджів.