Розробник гри World of Tanks позбувся бізнесу в Росії та Білорусі

Компанія-розробник комп'ютерних Wargaming передала бізнес у Білорусі та Росії російському бізнесмену та колишньому топменеджеру свого російського підрозділу Маліку Хатажаєву.

Так, з 1 липня кіпрська компанія Wargaming Group Limited більше не володіє частками в білоруській юрособі СТОВ "Гейм стрім", яке належало цій кіпрській компанії з 2012 року, повідомляє спеціалізоване видання dev.by.

Тепер основним власником (91,84%) СТОВ "Гейм стрім" вказано громадянина РФ Хатажаєва Маліка Атхамовича, колишнього гендиректора російського ТОВ "Леста". Міноритарними власниками СТОВ "Гейм стрім" залишаються українка Світлана Петрова та білоруска Лариса Котикова.

Перед цим Малік Хатажаєв, який 12 років обіймав у російській студії Wargaming посаду гендиректора, 15 червня поступився нею Юрію Сухареву. Натомість сам із 28 червня отримав від Wargaming Group Limited 100% у ТОВ "Леста". Про передачу свого бізнесу в Росії фірмі зі схожою назвою Lesta Studio того ж Маліка Хатажаєва компанія Wargaming оголосила 31 березня.

Таким чином, білоруський Wargaming встиг переоформити свій бізнес у Білорусі до набуття чинності постановою радміну білорусі, яка заборонила іноземним акціонерам 190 юросіб (у тому числі й ТОВ "Гейм стрім") продавати свої частки (акції) у статутних фондах без спеціального дозволу.

Малік Хатажаєв давно знайомий із засновником Wargaming Віктором Кислим, з 2011 року його "Леста" брала участь у розробці гри World of Warships.

Як повідомлялося, компанія-розробник комп'ютерних ігор Wargaming оголосила про вихід з російського та білоруського ринків на початку квітня.

Wargaming – один із найбільших світових видавців та розробників на ринку free-to-play MMO. До виходу з Білорусі та РФ компанія мала 20 офісів та понад 4500 співробітників по всьому сіту.

Зазначимо, що штаб-квартира Wargaming знаходиться на Кіпрі, в Мінську компанія мала найбільший офіс – на 2020 рік там працювало близько 2000 осіб. Компанію у 1998 році заснував білорус Віктор Кислий.