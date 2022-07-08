БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
342 0

Державні замовники уклали 400 угод з компаніями з Росії та Білорусі з початку великої війни, – БЕБ

деньги,гривня

За час повномасштабної війни 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з РФ та Білоруссю, брали участь у держзакупівлях: з ними уклали понад 400 угод на 65 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Наприклад, одна з таких компаній уклала угоду на постачання електророзподільних кабелів, запасних частин до генераторів, двигунів, залізничного транспорту на суму понад 27,8 млн грн, інша – надання послуг з доступу та підтримки хмарного середовища вартістю 7,7 млн грн.

"У зв'язку із відкритою збройною агресією РФ проти України актуальним є створення законодавчих заборон щодо участі російського бізнесу у національній економіці. Їх діяльність в Україні потенційно несе загрози економічній безпеці держави", – наголосив директор БЕБ Вадим Мельник.

Так, БЕБ ініціювало перед Кабінетом міністрів питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з РФ та Білоруссю, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.

Крім того, Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.

Автор: 

Білорусь (1581) держзакупівлі (50) росія (14175) Бюро економічної безпеки (408)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 