Державні замовники уклали 400 угод з компаніями з Росії та Білорусі з початку великої війни, – БЕБ
За час повномасштабної війни 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з РФ та Білоруссю, брали участь у держзакупівлях: з ними уклали понад 400 угод на 65 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Наприклад, одна з таких компаній уклала угоду на постачання електророзподільних кабелів, запасних частин до генераторів, двигунів, залізничного транспорту на суму понад 27,8 млн грн, інша – надання послуг з доступу та підтримки хмарного середовища вартістю 7,7 млн грн.
"У зв'язку із відкритою збройною агресією РФ проти України актуальним є створення законодавчих заборон щодо участі російського бізнесу у національній економіці. Їх діяльність в Україні потенційно несе загрози економічній безпеці держави", – наголосив директор БЕБ Вадим Мельник.
Так, БЕБ ініціювало перед Кабінетом міністрів питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з РФ та Білоруссю, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.
Крім того, Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.
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