В Одеській області збудують термінал для перевантаження зерна у порт Констанци

Група компаній Alebor Group придбала земельну ділянку площею 15 га в Одеській області, на якій планує побудувати термінал з перевалки зернових із широкою залізничної колії на вузьку, а також елеватор загальною ємністю 60 тис. га.

Про це йдеться в повідомленні зернотрейдера.

Для реалізації першого етапу зернового терміналу зараз розробляється план транспортування зерна до порту "Констанца" (Румунія) з подальшою реалізацією його в третіх країнах. Alebor Group вже у вересні планує на придбаній ділянці здійснювати щодобове навантаження до 1,5 тис. тонн зернових із ширококолійних залізничних колій на вузькоколійні.

На другому етапі планується до 1 січня 2023 року збудувати зерновий перевантажувальний термінал ємністю 60 тис. тонн з можливістю навантаження до 3 тис. тонн на добу.

"На жаль, ситуація зі зберіганням та експортом зерна дуже погана через досить важку та довгу логістику транспортування зерна. Але ми дуже сподіваємося, що якнайбільше українських підприємств оптимізують свої потужності та налагодять логістику іншими маршрутами, для подальшого експорту зерна та відновлення всього свого потенціалу", – заявив співзасновник ДК Alebor Group Олексій Кустов.

Він також уточнив, що нарощувати альтернативні шляхи для експорту зерна необхідно через високі температурні режими в Україні, які негативно впливають на термін зберігання с/г культур.

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"Зараз ми спостерігаємо температурний режим близько 35 градусів. Тобто всередині силосу зерно нагрівається приблизно до 50 градусів. А цей показник дуже близький до міток, при яких ми сушимо ріпак (60 градусів). Відповідно, олійні культури можуть зберігатися в металевих силосах не більше року, оскільки далі вони втрачатимуть свої якісні показники. У цих умовах зберігати зернові можна не більше як два-три роки", – уточнив Кустов.

Alebor Group створена у 2014 році. Її фундатором є підприємець Олексій Кустов.

До складу групи крім Вороновського ХПП входить Христинівське ХПП (Черкаська область) та ХПП "Чесне" (Одеська область).

До початку повномасштабного російського вторгнення група компаній мала потужності з експорту 1,2 млн тонн зернових та олійних культур на рік. Загальна потужність трьох елеваторів складає 315 тис. тонн одноразового зберігання.

До складу групи також входять автотранспортні компанії "Болеко" (Черкаська область), "Автоера" (Одеська область) та торговельний підрозділ. Загальний автопарк компаній налічує 210 зерновозів.