БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 019 1

У відкритих в Росії замість McDonald’s ресторанах пояснили дефіцит картоплі фрі неврожаєм

фри

У деяких ресторанах російської мережі "Вкусно – и точка", яка мала замінити на місцевому ринку McDonalds, не буде картоплі фрі та "картоплі по-селянськи".

Офіційно в мережі це пояснили тим, що минулий рік "в Росії став неврожайним" для тих сортів картоплі, які використовували ресторани McDonald’s, повідомляє РБК.

"Це пов'язано з тим, що 2021 рік у Росії став неврожайним для сортів картоплі, яка використовується для виробництва картоплі фрі на підприємствах мережі. Протягом останніх восьми років компанія орієнтувалася на російських постачальників та закуповувала продукти у них. Крім того, став неможливим імпорт із ринків, які могли б стати тимчасовими постачальниками картоплі для підприємств у Росії", – заявили в компанії.

У мережі також додали, що в повному обсязі картопля з'явиться в меню лише на початку цієї осені.

Як повідомлялося, у травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка", однак з меню зникла значна частина позицій, як і напої виробництва Coca-Cola.

Єдиним постачальником картоплі фрі вітчизняного виробництва для цієї мережі є компанія ТОВ "ЛВМ Рус", яке належить голландсько-американській Lamb Weston Meijer та росіянину Володимиру Циганову.

ТОВ "ЛВМ Рус" має завод з виробництва готової картоплі фрі у Липецькій області, яку відкрило у 2018 році.

Минулого березня великий світовий виробник картоплі фрі канадська McCain Foods оголосила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зупинила будівництво заводу з переробки картоплі в Тульській області. Компанія прийняла рішення "цілком закрити проект", а також призупинила постачання своєї продукції на російський ринок.

Автор: 

ресторани (145) росія (14175) McDonald’s (96)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо макарошкі недоварить, то вони будуть стоять в стаканчику і нагадувати постояльцям "Точкі" (вах назва яка бухарська ! ) про развєсьолиє часи американського імперіалізма в Россії під знаком літери "Му" - це вам не V Zалупі "Точки"
показати весь коментар
08.07.2022 22:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 