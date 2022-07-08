У відкритих в Росії замість McDonald’s ресторанах пояснили дефіцит картоплі фрі неврожаєм

У деяких ресторанах російської мережі "Вкусно – и точка", яка мала замінити на місцевому ринку McDonalds, не буде картоплі фрі та "картоплі по-селянськи".

Офіційно в мережі це пояснили тим, що минулий рік "в Росії став неврожайним" для тих сортів картоплі, які використовували ресторани McDonald’s, повідомляє РБК.

"Це пов'язано з тим, що 2021 рік у Росії став неврожайним для сортів картоплі, яка використовується для виробництва картоплі фрі на підприємствах мережі. Протягом останніх восьми років компанія орієнтувалася на російських постачальників та закуповувала продукти у них. Крім того, став неможливим імпорт із ринків, які могли б стати тимчасовими постачальниками картоплі для підприємств у Росії", – заявили в компанії.

У мережі також додали, що в повному обсязі картопля з'явиться в меню лише на початку цієї осені.

Як повідомлялося, у травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка", однак з меню зникла значна частина позицій, як і напої виробництва Coca-Cola.

Єдиним постачальником картоплі фрі вітчизняного виробництва для цієї мережі є компанія ТОВ "ЛВМ Рус", яке належить голландсько-американській Lamb Weston Meijer та росіянину Володимиру Циганову.

ТОВ "ЛВМ Рус" має завод з виробництва готової картоплі фрі у Липецькій області, яку відкрило у 2018 році.

Минулого березня великий світовий виробник картоплі фрі канадська McCain Foods оголосила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зупинила будівництво заводу з переробки картоплі в Тульській області. Компанія прийняла рішення "цілком закрити проект", а також призупинила постачання своєї продукції на російський ринок.