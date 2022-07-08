Рада продовжила продаж електроенергії виключно на електронних аукціонах до квітня 2023 року

Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №7238 про продовження терміну обов'язкового продажу електроенергії її виробниками виключно на електронних аукціонах до 1 квітня 2023 року.

За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат за 226 необхідних голосів, передає Інтерфакс-Україна.

Повна назва документа звучить як проект закону "Про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" щодо врегулювання питань продажу електричної енергії виробниками електричної енергії за двосторонніми договорами".

Дія законопроєкту поширюється на всіх виробників електроенергії за винятком тих з них, які працюють за "зеленим" тарифом та які за результатами аукціонів отримали право на підтримку.

У той самий час 13 травня 2022 року комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства на своєму засіданні рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт народного депутата Юрія Камельчука №7238 за основу та загалом з умовою обов'язкового продажу е/е за двосторонніми договорами (ДД) виключно на електронних аукціонах на невизначений термін.

Раніше умова обов'язкового продажу е/е ДД виключно на електронних аукціонах діяла в період з 1 вересня 2021 року по 1 квітня 2022 року.