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Новини
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Дефолт неминучий: Fitch знизив рейтинг Білорусі через виплату валютного боргу в рублях

лукашенко

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Білорусі в іноземній валюті з "CCC" до "C" ("неминучий дефолт").

При цьому у пресрелізі агентства зазначається, що рішення про зниження рейтингу відображає рішення білоруської влади здійснювати платежі за єврооблігаціями в доларах США у місцевих рублях.

"Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків у доларах США за єврооблігаціями 2027 року було здійснено в рамках цього процесу 29 червня, у день оголошення. Це суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах", – наголошується у повідомленні.

Fitch уточнює, що у випадку, якщо виплати не будуть здійснені у доларах до кінця пільгового періоду, це трактуватиметься як дефолт.

"Якщо виплати за єврооблігаціями 2027 року на виконання початкових умов не будуть здійснені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг IDR до "RD" (обмежений дефолт) і рейтинг боргового випуску до "D", – йдеться у повідомленні Fitch.

Як повідомлялося, раніше влада Білорусі заявила що, країна виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями. Аналогічне рішення до цього прийняла Росія.

Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

Автор: 

Білорусь (1581) держборг (1086) рубль (330) облігації (1464) євробонди (628)


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Топ коментарі
+8
Ну что Бульбофюрер, приехал? Слезай с воза, кобыла сдохла.
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08.07.2022 19:47
+7
​Маховик санкций раскручивается - Россию ожидает безработица, которой не видели с 90-х У России из-за санкций рушится промышленность, уверен российский экономист Владимир Милов, а народу грозит безработица.

Заявления властей РФ о якобы неэффективности западных санкций - это ложь: промышленность России медленно впадает в анабиоз. Об этом рассказал в эфире "Популярной политики" российский экономист Владимир Милов.

www.dialog.ua/opinion/254999_1657274739

А что тогда говорить о Бульбофюрере, который без расейских вливаний долго не протянет

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09.07.2022 00:15
+5
Міняється, не так очевидно і швидко , але міняється
Дивись на Ютубі "Реальная Беларусь".
В білоруських магазинах потихеньку пустішають полиці, ростуть ціни, людей звільняють з роботи
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08.07.2022 23:31
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Білоруські рублі, бульба, колорадські жуки не приймаються...
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08.07.2022 19:26 Відповісти
Ну что Бульбофюрер, приехал? Слезай с воза, кобыла сдохла.
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08.07.2022 19:47 Відповісти
це технічний дефолт, дефолт лише на словах. на паРаші минулого місяця такий вже відбувся, але нічого по факту не змінив.
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08.07.2022 21:02 Відповісти
Проти кацапії прийняли санкції такі що там уже одна дорога - на дно.
Проти Білорусії не прийняті в таких мірах санкції, як проти кацапії.
Можливо країни Заходу експеременти проводять над убогами. Що буде з економікою коли наступить дефолт і коли прийняті офігітельні санкції.
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09.07.2022 18:56 Відповісти
Міняється, не так очевидно і швидко , але міняється
Дивись на Ютубі "Реальная Беларусь".
В білоруських магазинах потихеньку пустішають полиці, ростуть ціни, людей звільняють з роботи
показати весь коментар
08.07.2022 23:31 Відповісти
​Маховик санкций раскручивается - Россию ожидает безработица, которой не видели с 90-х У России из-за санкций рушится промышленность, уверен российский экономист Владимир Милов, а народу грозит безработица.

Заявления властей РФ о якобы неэффективности западных санкций - это ложь: промышленность России медленно впадает в анабиоз. Об этом рассказал в эфире "Популярной политики" российский экономист Владимир Милов.

www.dialog.ua/opinion/254999_1657274739

А что тогда говорить о Бульбофюрере, который без расейских вливаний долго не протянет

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09.07.2022 00:15 Відповісти
скільки вже тих "дефолтів" було? а віз і нині там...
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09.07.2022 05:43 Відповісти
И сколько?
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09.07.2022 06:40 Відповісти
Bloomberg заявив про загрозу "історичного каскаду дефолтів". Україна теж у зоні ризику

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/bloomberg-zayavil-ob-ugroze-istoricheskogo-kaskada-defoltov-ukraina-toje-v-zone-riska

https://t.me/business_t_me_777 Бізнес
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09.07.2022 11:36 Відповісти
Як бонус Україна повинна спалити Мозерський НПЗ, це б реально було боляче для фашистської білорусі !
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09.07.2022 17:55 Відповісти

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