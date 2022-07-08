Дефолт неминучий: Fitch знизив рейтинг Білорусі через виплату валютного боргу в рублях

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Білорусі в іноземній валюті з "CCC" до "C" ("неминучий дефолт").

При цьому у пресрелізі агентства зазначається, що рішення про зниження рейтингу відображає рішення білоруської влади здійснювати платежі за єврооблігаціями в доларах США у місцевих рублях.

"Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків у доларах США за єврооблігаціями 2027 року було здійснено в рамках цього процесу 29 червня, у день оголошення. Це суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах", – наголошується у повідомленні.

Fitch уточнює, що у випадку, якщо виплати не будуть здійснені у доларах до кінця пільгового періоду, це трактуватиметься як дефолт.

"Якщо виплати за єврооблігаціями 2027 року на виконання початкових умов не будуть здійснені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг IDR до "RD" (обмежений дефолт) і рейтинг боргового випуску до "D", – йдеться у повідомленні Fitch.

Як повідомлялося, раніше влада Білорусі заявила що, країна виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями. Аналогічне рішення до цього прийняла Росія.

Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.