Кабмін направив 80% прибутку від експорту електроенергії на підтримку тарифів для населення, – Галущенко

Експортери електроенергії будуть залучені до виконання спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією побутових споживачів (ПСО) та передаватимуть 80% свого прибутку від експорту на підтримку чинних тарифів для населення.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про те, що всі експортери електроенергії, незалежно від форми власності, частину свого прибутку передають на зменшення послуги для державної генерації з покриття тарифу для населення. Я вважаю, що це справедливе рішення", – сказав Галущенко.

Він уточнив, що урядом ухвалено відповідне рішення про зміни до положення про ПСО, яке незабаром буде опубліковано.

Міністр пояснив, що обсяг коштів визначатиметься Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами моніторингу діяльності учасників ринку, а далі ці кошти передаватимуться ДП "Гарантований покупець", який зменшуватиме на цю суму обсяг компенсації різниці між встановленою для населення та ринковою ціною.

"Кошти отримуватимуть "ГарПок" і пускатимуть їх далі за системою, і на цю суму зменшуватиме навантаження на "Енергоатом" та "Укргідроенерго", – зазначив Галущенко.

За його словами, проєкт було розроблено НКРЕКП, а така ідея знайшла підтримку в Енергетичній спільноті.

Відповідаючи на запитання, чи на виконання ПСО зніматимуться з НЕК "Укренерго" кошти від продажу доступної пропускної спроможності, міністр пояснив, що вже підготовлено законопроєкт, який передбачає спрямування на інші цілі коштів від продажу перетину, оскільки згідно із законом вони мають використовуватися на розвиток мереж.

"Але ці кошти нам потрібні на ринку. І є законопроєкт, сподіваюся, що найближчим часом його буде внесено до Ради, який дозволяє використовувати ці кошти, зокрема, для ринку. А де вони будуть більше потрібні, визначатиме енергорегулятор", – наголосив Галущенко.

Він додав, що згодом обсяг експорту, а відповідно і плата за перетин збільшуватимуться.

"Це кошти, які допоможуть нам стабілізувати ринок", – висловив переконання міністр.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін ухвалив рішення про заморожування будь-якого підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду.

Водночас, за словами Галущенка, для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Кабмін затвердив ухвалу про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, які зараз експортують її до Європейського Союзу.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними", – наголосив міністр.

Україна з 30 червня розпочала експорт е/е до Румунії, з 7 липня було відкрито направлення до Словаччини. Аукціони викликали неабиякий інтерес учасників ринку. Станом на 8 липня обсяг надходжень "Укренерго" від продажу перетину для експорту вже сягнув майже 160 млн грн. Серед експортерів генкомпанії "ДТЕК Західенерго", "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Тарифи для населення становлять 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання до 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год, якщо обсяг споживання перевищує 250 кВт-год на місяць.

Як повідомлялося, системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.