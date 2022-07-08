У Києві за час війни арештували більше 10 тисяч тонн нафти й конденсату російських та білоруських компаній

За час повномасштабної війни у російських та білоруських компаній, які працювали в Києві, було заарештовано 9,4 тис. тонн газового конденсату, 94 млн кубометрів природного газу та 1,1 тис. тонн нафти.

Про це повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер, передає enkorr.

"Серед арештованого майна: 808 залізничних вагонів, 79 річкових суден, 4 асфальтобетонні заводи, 53 транспортні засоби, 87 одиниць будівельної та сільськогосподарської техніки, корпоративні права 8 компаній, 250 банківських рахунків 23 компаній, 8 земель ділянок, 36 об'єктів нерухомості, 9,4 тис. тонн газового конденсату, 94 млн кубометрів природного газу та 1,1 тис. тонн нафти", – сказав Кіпер.

Він також зазначив, що за чотири місяці повномасштабної війни накладено арешт на майно та активи компаній на суму понад 7,9 млрд грн.

"Суди вже винесли постанови про передачу майна в управління АРМА на суму понад 3,5 млрд грн, по решті майна на суму 4,2 млрд грн наразі ще розглядаються клопотання, проте рішення про передачу ще не прийнято", – додав прокурор.

Він звернув увагу на те, що прокурори у своєму клопотанні до суду з арешту вагонів прописали, що українська залізниця може їх використовувати, доки АРМА не знайде управителя на конкурсі.

"Так само щодо арештованої техніки та автомобілів просимо суди до реалізації АРМА своїх повноважень надати можливість ЗСУ використати це майно. Нехай воно працює на перемогу", – підсумував Кіпер.

Раніше повідомлялося, що суд арештував активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому" вартістю понад 2 млрд грн.