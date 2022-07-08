Рада заборонить колекторам стягувати борги з військовослужбовців та їх сімей

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану".

Прийняття відповідного законопроєкту №7414 у першому читанні на засіданні у п’ятницю, 8 липня, підтримав 281 народний депутат, свідчать дані на сайті парламенту.

Запропоновані законопроектом зміни передбачають встановлення тимчасової, на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після дня його припинення або скасування, заборони кредиторам та колекторам не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачами, на яких поширюється дія закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Зокрема, йдеться про військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які проходять військову службу на території України, членів їх сімей, а також членів добровольчих формувань територіальних громад.

У пояснювальній записці зазначається, що до запровадження в Україні воєнного стану громадяни, які наразі беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, користувалися фінансовими послугами, в тому числі споживчим кредитуванням, і на сьогодні в багатьох з них є непогашенні кредитні зобов’язання перед фінансовими установами. Автори законопроєкту вважають, що його прийняття підвищить соціальні гарантії таких осіб.