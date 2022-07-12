В українські порти новим маршрутом прибули вісім іноземних суден для завантаження зерном, – ВМС

Військово-морські сили ЗСУ долучились до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Зазначається, що використання цього каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний. Острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на півдні України.

Раніше, через блокаду цивільного судноплавства світові компанії з морського транспортування використовували канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількості суден та перевантаження каналу.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського президента Владіміра Путіна зробити кроки, необхідні для реалізації плану ООН щодо створення безпечного коридору для експорту зерна у Чорному морі.

Минулого вівторка президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовленість про розблокування українських портів для експорту зерна може бути досягнута у термін від тижня до 10 днів.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумнів у тому, що прориву у переговорах про розблокування експорту зернових з українських чорноморських портів вдастся досягти найближчим часом через позицію Росії.

Як повідомлялося, 5 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед цим заявив, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.