Westinghouse та "Енергоатом" підписали контракт для будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС
Американська Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.
Про це йдеться у заяві американської компанії.
"Відповідно до угоди Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО "Енергоатому" для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС", – зазначили в пресслужбі.
Зазначається, що ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.
"Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів", – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.
Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-друге - енергії треба буде більше за рахунок відмови від вуглеводнів. Тупо замінити газові котли у квартирах на електричні. Та й котли на пелетах теж забруднюють атмосферу.
По трете - кому завадять зайві гроші від експорту?
Ну і до того ж, ці реакторі нібито вміють впродовж доби регулювати свою потужність, на відміну від старих радянських, та й з безпекою там суттево ліпше.
"...AP1000 является проверенным реактором поколения III+. Он имеет уникальные системы пассивной безопасности, модульную стандартную конструкцию, высокие показатели эффективности и способность работать в маневренном режиме.
Технология Westinghouse AP1000 - единственная реакторная технология поколения III+, лицензированная Комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии.
Westinghouse Electric Company - лидер среди ядерно-энергетических компаний в мире и ведущий поставщик продуктов и технологий атомных электростанций для коммунальных предприятий во всем мире.
Сейчас на основе технологий Westinghouse работают примерно половина действующих атомных электростанций в мире..."