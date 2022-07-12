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Новини
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Westinghouse та "Енергоатом" підписали контракт для будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС

аэс,хмельницкая,хаэс

Американська Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

Про це йдеться у заяві американської компанії.

"Відповідно до угоди Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО "Енергоатому" для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС", – зазначили в пресслужбі.

Зазначається, що ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.

"Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів", – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

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АЕС (810) Енергоатом (1199) Westinghouse (116) Хмельницька АЕС (75)


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Не очень понятна задумка - это для экспорта электроэнергии в ЕС? В Украине и так всегда была избыточная генерация, а с учетом грохнувшейся промышленности тем более.
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12.07.2022 11:59 Відповісти
По-перше - Україна буде відбудовуватись.

По-друге - енергії треба буде більше за рахунок відмови від вуглеводнів. Тупо замінити газові котли у квартирах на електричні. Та й котли на пелетах теж забруднюють атмосферу.

По трете - кому завадять зайві гроші від експорту?

Ну і до того ж, ці реакторі нібито вміють впродовж доби регулювати свою потужність, на відміну від старих радянських, та й з безпекою там суттево ліпше.
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12.07.2022 12:24 Відповісти
З заміною газу згоден, но ніколи не пиши "регулювати свою потужність" і "безпекою там суттево ліпше" в одному речені коли йде мова про аес. Це "регулювати свою потужність" стосується або марного викидання пару в атмосферу, або йодова яма... Йодовою ямою уже в чаес були дорегулювались... Найбезпечніше працювати аес без регулювання взагалі
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12.07.2022 13:45 Відповісти
Вибачте - скопіпащу російською:

"...AP1000 является проверенным реактором поколения III+. Он имеет уникальные системы пассивной безопасности, модульную стандартную конструкцию, высокие показатели эффективности и способность работать в маневренном режиме.
Технология Westinghouse AP1000 - единственная реакторная технология поколения III+, лицензированная Комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии.
Westinghouse Electric Company - лидер среди ядерно-энергетических компаний в мире и ведущий поставщик продуктов и технологий атомных электростанций для коммунальных предприятий во всем мире.
Сейчас на основе технологий Westinghouse работают примерно половина действующих атомных электростанций в мире..."
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12.07.2022 17:44 Відповісти
так,зараз відновлюють високовольтну леп до поляків.
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12.07.2022 12:24 Відповісти
Старі енергоблоки треба виводити з експлуатації , потрібна заміна.
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12.07.2022 16:16 Відповісти
повернуть тільки Запорізьку і Рівненську Лукі захопити не дать
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12.07.2022 16:10 Відповісти

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