Westinghouse та "Енергоатом" підписали контракт для будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС

Американська Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

Про це йдеться у заяві американської компанії.

"Відповідно до угоди Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО "Енергоатому" для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС", – зазначили в пресслужбі.



Зазначається, що ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.



"Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів", – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.



Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.