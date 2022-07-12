Середня ціна автогазу в найбільших мережах АЗС впала нижче 36 гривень за літр
Середня ціна на скраплений газ 12 липня у мережах АЗС знизилася ще 87 копійок – до 35,74 грн за літр.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
На станціях ОККО автогаз здешевшав на 1 грн – до 34,99 грн/л. На стільки ж знизилась ціна на продукт у консолідованій мережі "Привату". Зокрема на станціях "Укрнафти" газ здешевшав до 35,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших – до 36,92 грн/л.
На 1 грн зменшили вартість продукту також "Укргазвидобування", "Нефтек", BVS, "Авантаж 7", "Катрал", Rodnik, "Олас" і VostokGaz.
Крім того, на 0,29-2 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, Mango, "Автотранс" та інших.
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