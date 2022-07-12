США та Японія хочуть допомогти Україні впоратися з економічним тиском через війну

Міністри фінансів США та Японії заявили про домовленість співпрацювати у вирішенні проблем, викликаних вторгненням Росії в Україну.

Міністр фінансів США Джанет Єллен та міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі у спільній заяві 12 липня після переговорів наголосили, що їхні країни зобов’язалися підтримувати Україну у вирішенні її економічних проблем, пов’язаних з війною, передає Радіо Свобода.

Також вони вказали на те, що єдині у своєму "рішучому засудженні неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії проти України".

Міністри додали, що продовжать заходи проти РФ, зокрема економічні та фінансові санкції.

"У наших урядів є спільні погляди та інтереси щодо багатьох найбільш нагальних пріоритетів, які стосуються наших національних інтересів, а також глобальної стабільності та процвітання. І коли ми працюємо разом, кожен із нас ефективніший", – сказала Єллен.

Війна в Україні підвищила ризик глобальної рецесії, посиливши ціновий тиск і спричинивши збої в ланцюжку поставок.

Як повідомлялося, Німеччина та Японія домовилися сприяти експорту зерна з України.