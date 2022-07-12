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Новини
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МЗС підтвердило переговори у Стамбулі про розблокування експорту українського зерна

зерно,туреччина

У середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного відправлення українського зерна на міжнародні ринки.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає пресслужба міністерства національної оборони країни.

"Завтра військові делегації міністерств оборони Туреччини, Російської Федерації та України та делегація Організації Об’єднаних Націй проведуть переговори про безпечне відправлення морським шляхом зерна, яке очікує в українських портах, на міжнародні ринки", – сказав міністр.

Згодом  речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що у Стамбулі на 13 липня заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ про розблокування українського зерна.

"Україна виступає за те, щоб питання про розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генеральному секретареві Антоніу Гутеррішу за активні зусилля щодо пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави. 13 липня у Стамбулі запланована чотиристороння зустріч з участю експертів України, ООН, Туреччини та Росії", – сказав Ніколенко агентству Інтерфакс-Україна.

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За його словами, обговорюватиметься модальність функціонування морських коридорів для експорту зернових. При цьому ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського президента Владіміра Путіна зробити кроки, необхідні для реалізації плану ООН щодо створення безпечного коридору для експорту зерна у Чорному морі.

Минулого вівторка президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовленість про розблокування українських портів для експорту зерна може бути досягнута у термін від тижня до 10 днів.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумнів у тому, що прориву у переговорах про розблокування експорту зернових з українських чорноморських портів вдастся досягти найближчим часом через позицію Росії.

Як повідомлялося, 5 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед цим заявив, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.

Автор: 

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Може трапитися так що коли домовляться про вивіз зерна, то і вивозити вже буде нічого тому що русня зараз бьє по елеваторах, знищуючи запаси зерна в зерносховищах.
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12.07.2022 21:58 Відповісти
Краще менше зерна відправити річковим флотом і наземним транспортом, ніж підставитись через ці "коридори". Рашка неодмінно скористається нагодою розбомбити зерно на суші, висадитись на берег. Блокування портів вони робили не для того, щоб дозволити вивозити товари на продаж. Зелені покидьки-миротворці своїми ініціативами заженуть Україну в гріб.
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13.07.2022 10:46 Відповісти
Грамотний ? Тоді поясни мені що не дає кацапам десантуватися на берег зараз ? Невже відсутність у портах суховантажів із зерном ? (( Уяви собі що Маріуполь захопити це кацапам не завадило , як і не завадило нашим залишити окупантам у Маріуполі та Бердянську військові кораблі цілими навіть не провівши спробу їх затопити (( зате у Миколаєві Сагайдачного на грунт посадили ((
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13.07.2022 11:39 Відповісти

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