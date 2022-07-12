МЗС підтвердило переговори у Стамбулі про розблокування експорту українського зерна

У середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного відправлення українського зерна на міжнародні ринки.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає пресслужба міністерства національної оборони країни.

"Завтра військові делегації міністерств оборони Туреччини, Російської Федерації та України та делегація Організації Об’єднаних Націй проведуть переговори про безпечне відправлення морським шляхом зерна, яке очікує в українських портах, на міжнародні ринки", – сказав міністр.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що у Стамбулі на 13 липня заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ про розблокування українського зерна.

"Україна виступає за те, щоб питання про розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генеральному секретареві Антоніу Гутеррішу за активні зусилля щодо пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави. 13 липня у Стамбулі запланована чотиристороння зустріч з участю експертів України, ООН, Туреччини та Росії", – сказав Ніколенко агентству Інтерфакс-Україна.

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За його словами, обговорюватиметься модальність функціонування морських коридорів для експорту зернових. При цьому ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського президента Владіміра Путіна зробити кроки, необхідні для реалізації плану ООН щодо створення безпечного коридору для експорту зерна у Чорному морі.

Минулого вівторка президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовленість про розблокування українських портів для експорту зерна може бути досягнута у термін від тижня до 10 днів.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумнів у тому, що прориву у переговорах про розблокування експорту зернових з українських чорноморських портів вдастся досягти найближчим часом через позицію Росії.

Як повідомлялося, 5 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед цим заявив, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.