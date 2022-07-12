Після скасування пільг від розмитнення автівок до бюджету надійшло 460 мільйонів гривень
За 10 днів після скасування пільг на розмитнення авто в Україну було завезено 1260 автівок.
Про це повідомили у Державній митній службі.
"Із 1 по 10 липня Держмитслужбою оформлено 4 662 одиниці автотранспорту зі сплатою митних платежів, придбаних громадянами за кордоном. За цей час до бюджету України надійшло майже 464 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.
6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз війна, а не час для збагачення.
держава, яка не має свог автопрому не має права збирати будь яке мито чи податок.
податками обкладається товар, який є конкурентним твоєму товару на твоїй митній території
всі остальні збори є грабунком своїх громадян.
до речі, як і сертифікація.
якийсь ***** дає дозвіл, що в Україні можна експлуатувати німеціку машину!!!!!!
а він, ****, доріс до рівня німців???????????????
То что идиоты до войны не могли нормальный налог сделать это не наша проблема. Норм платить за биток который стоит 9300$ на аукционе 4300$ налога, а это еще без ПФ, постановки на учет и сертификации? Почти половина машины, за что я деньги отдаю? Чтобы такие как ты ничего не делали и орали, чтобы другие налоги платили?🤡
Правильно выше писали, вы похвастайтесь , что будет в августе.
Вангую--около нуля!!!!!
В Україні десь 10 млн. людей мають водійські посвідчення і багатьом з ниї автівка
тільки сниться, а без автівки не бізнес не почнеш, ні мале сільске господарство,
нічого зовсім, ні свою сімю з зони кацапських обстрілів не вивещеш. Слуги Коломойщі
ви прауюєте на кремль і ви схожі на Іуд Іскаріотів які за грощі продадуть все що можно
https://news.dtkt.ua/society/auto/77312?utm_source=tg_messenger&utm_medium=Tg&utm_campaign=news_11072022
https://t.me/business_t_me_777 Бізнес
464 млн. повернуть назад???
Чи хто заплатив, то його проблеми
Авто не розкіш - а засіб пересування. От зараз несеться - люди забирайтеся із Херсона. Перед цим було так саме із Маріуполем. Коли нема власного авто в більшості випадків, а на чому просто виїхати?