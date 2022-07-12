БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 021 38

Після скасування пільг від розмитнення автівок до бюджету надійшло 460 мільйонів гривень

авто,контрабанда,машина,евробляхи

За 10 днів після скасування пільг на розмитнення авто в Україну було завезено 1260 автівок.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Із 1 по 10 липня Держмитслужбою оформлено 4 662 одиниці автотранспорту зі сплатою митних платежів, придбаних громадянами за кордоном. За цей час до бюджету України надійшло майже 464 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.

Автор: 

авто (4123) мито (792) євробляхи (101) Державна митна служба (470)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+10
Простими словами влада обібрала народ на конкретну суму 464 млн гривень! За все платить народ, держава тільки стриже
показати весь коментар
12.07.2022 15:41
+7
****? Люди придбали, а розмитнити не встигли. Треба дивитись, яка буде тенденція в серпні-вересні.
показати весь коментар
12.07.2022 15:14
+5
При 60 процентном дефиците бюджета и тающих как лед резервах НБУ, бандюки-барыги протолкнули через зеленых взяточников схему по дюению бюджета ня ярд долларов!!! Во время тяжелейшей войны с рф!!! Пожизненное всем, кто из власти продавил эту аферу для обогащения бандюков-барыг.
показати весь коментар
12.07.2022 15:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****? Люди придбали, а розмитнити не встигли. Треба дивитись, яка буде тенденція в серпні-вересні.
показати весь коментар
12.07.2022 15:14 Відповісти
Простими словами влада обібрала народ на конкретну суму 464 млн гривень! За все платить народ, держава тільки стриже
показати весь коментар
12.07.2022 15:41 Відповісти
А пенсії, зарплати лікарям і військовим, танки і гармати, за які гроші купляти, якщо ніхто не буде платити податки у тому числі від розтаможки?
показати весь коментар
13.07.2022 07:40 Відповісти
то ти і купи а то з своїм декрмаком тільки пиз...ш.....а взагалі україна хоч купила одну гармату? хоч один танк? дибіл безмоглий....таких дибілів як ти потрібно до танка прив язувати в переді якого шгетьманцев купить ....не сци.ніхто тебе не привяже.бо ніхто ніякого танка не купить)))))дибіл
показати весь коментар
13.07.2022 11:20 Відповісти
Можна було почекати і не купувати третю чи п'яту автівку в сім'ю.
Зараз війна, а не час для збагачення.
показати весь коментар
13.07.2022 09:00 Відповісти
то їсти престань і дітей своїх з хати не випускайц і і не корми бо війна......чи ти може зі своїми отприсками сидиш в італіїї і розказуеш як ти любиш україну? або живеш за рахунок бюджету ....дармоед...
показати весь коментар
13.07.2022 11:22 Відповісти
саме так.
держава, яка не має свог автопрому не має права збирати будь яке мито чи податок.
податками обкладається товар, який є конкурентним твоєму товару на твоїй митній території
всі остальні збори є грабунком своїх громадян.
до речі, як і сертифікація.
якийсь ***** дає дозвіл, що в Україні можна експлуатувати німеціку машину!!!!!!
а він, ****, доріс до рівня німців???????????????
показати весь коментар
13.07.2022 09:26 Відповісти
При 60 процентном дефиците бюджета и тающих как лед резервах НБУ, бандюки-барыги протолкнули через зеленых взяточников схему по дюению бюджета ня ярд долларов!!! Во время тяжелейшей войны с рф!!! Пожизненное всем, кто из власти продавил эту аферу для обогащения бандюков-барыг.
показати весь коментар
12.07.2022 15:56 Відповісти
Не було там ніякого ярду. Давайте введемо податок 1 трлн долл на кожне авто а потім відмінемо?! Тоді вийде, що при завезенні лише перших 10-ти авто після відміни держава "втратила" "аж" 10 трлн долл ? Сподіваюся, через цей приклад ви зрозумієте, звідки беруться податкові і митні надходження у нормальній державі, а не намальовані в уяві.
показати весь коментар
12.07.2022 21:40 Відповісти
Прочти еще раз статью, черным по белому написано- за 10 дней,4,6 тыс растаможили-0,4 ярда заплатили. А барыги, с разрешения власти мало того, что льготировались по налогам, это быдло еще умудрилось на закупку евроблях вывезти 2,5 миллиарда долларов, которые НБУ физлицам продавал по фиксированному курсу! Повторяю, для "немца", в Украине, в отличие от ФРГ, идет ВОЙНА, если ты еще не прочел в газетах и за такое открытое воровство немцы у себя давно всех причасных к схеме пересажали.
показати весь коментар
12.07.2022 22:16 Відповісти
Шо ты несешь? Каким физ лицам нбу продавал по фикс курсу, покажи или пример приведи? Там не то что купить сложно, со счета деньги снять не реально, а ты про продажи говоришь... Даже свифт элементарный невозможно отправить. К тому же, сейчас завозят почти все машины заказанные до войны из за океана, людям просто деваться некуда и у этих людей доставка подорожала на 3к долларов в среднем.

То что идиоты до войны не могли нормальный налог сделать это не наша проблема. Норм платить за биток который стоит 9300$ на аукционе 4300$ налога, а это еще без ПФ, постановки на учет и сертификации? Почти половина машины, за что я деньги отдаю? Чтобы такие как ты ничего не делали и орали, чтобы другие налоги платили?🤡
показати весь коментар
13.07.2022 10:17 Відповісти
дибіл...це ті гроші які люди вимушено заплатили .так як були на митній території але не встигли розмитнити.або уже було проплачено авто....
показати весь коментар
13.07.2022 11:24 Відповісти
Это растаможили те, кто не успел под нулевую.
Правильно выше писали, вы похвастайтесь , что будет в августе.
Вангую--около нуля!!!!!
показати весь коментар
12.07.2022 16:29 Відповісти
Треба ще щоб народ об'єднався і тупо бойкотував ввезення авто. Подивилися б як ті Гетьманцеви заспівали.
показати весь коментар
12.07.2022 21:36 Відповісти
Парень! Ты либо невіглас малолетний, либо барыга, наживший мошну на разоровывании украинского бюджета. Ты считашь, что государство Украина, резервы в валюте которой снижаются сумашедшими темпами что-либо потеряет, если не будет ввоза некритического импорта? Ну, ну...
показати весь коментар
12.07.2022 22:21 Відповісти
Менше фантазуй, хто я такий, а пиши по суті справи. Не тобі вирішувати, який імпорт для ГРОМАДЯН критичний, а який ні. Багато хто без автомобіля навіть не врятувався-б з прифронтових районів. Бо оця вся регуляція вже довела до того, що біженці за кордоном продають масово свої авто на українській реєстрації, на яких вони приїхали, а це значить, що вони разом з дітьми покинули Україну НАЗАВЖДИ, і без них вже не потрібні будуть ні резерви в валюті, ні навіть "автобариги", якими ви лякаєте всіх підряд і які оббирають державу, ні "Гетьманцеви" - це вже автобариги - паразити вищої касти, які оббирають окрім держави ще й простих людей.
показати весь коментар
13.07.2022 07:02 Відповісти
Про які прифронтові райони ти несеш?! З України заборонено виїжджати чоловікам від 18-60 років. Ця категорія осіб - 80% автовласників в країні. Тому ті, хто втратив машину просто фізично не міг поїхати собі за новим авто.
показати весь коментар
13.07.2022 07:28 Відповісти
У більшості сімей обидва з подружжя мають водійське посвідчення навіть в Україні, а особливо у великих містах і їх агломераціях (Київ-Буча-Ірпінь-Бородянка).
показати весь коментар
13.07.2022 11:54 Відповісти
Ты себя слышишь? Шо ты несешь, болезное? " "ця регуляція призвела до того, що біженці за кордоном вимушені продавати своє авто"? При чем, внутренние налоги на ввоз импорта к ВЫВЕЗЕННЫМ АВТОМОБИЛЯМ? В общем, барыга, на всякие ваши хотрожопые мансы-есть болт с резьбой. И будешь в Бундесе полы мыть, а не гонять бляхи в Украину.
показати весь коментар
13.07.2022 09:17 Відповісти
При тому, що побачивши, як держава крутить тим законом, як дишлом, і порівнявши з цивілізованими країнами, люди вирішують просто НЕ ПОВЕРТАТИСЯ. Особливо жінки, в яких підростають хлопчики 15-17 років. Ось так докерувалися тупорилі Гетьманцеви і їх захисники.
показати весь коментар
13.07.2022 11:58 Відповісти
Слуги Коломойського - пішли ви по адресі руцкого корабля.
В Україні десь 10 млн. людей мають водійські посвідчення і багатьом з ниї автівка
тільки сниться, а без автівки не бізнес не почнеш, ні мале сільске господарство,
нічого зовсім, ні свою сімю з зони кацапських обстрілів не вивещеш. Слуги Коломойщі
ви прауюєте на кремль і ви схожі на Іуд Іскаріотів які за грощі продадуть все що можно
показати весь коментар
12.07.2022 16:42 Відповісти
Я могу тебе обеспечить руль автивки если пожелаешь. На фронте очень востребованы водилы, могущие и желающие крутить баранку в любых "погодных" условиях. Могу дать телефон, куда обращаться, что бы побыстрее попасть за руль.
показати весь коментар
12.07.2022 22:24 Відповісти
Ну и на этом все......Гетьманцев даволен !!!!
показати весь коментар
12.07.2022 16:43 Відповісти
Власть в такое трудное время обобрала народ еще этим гордится.
показати весь коментар
12.07.2022 16:53 Відповісти
... правильно... аж на 26 млрд. грн. обібрала. Знаю кількох хитрови..них..які ввезли автівки дя перепродажу..а таких там не одна сотня. 26 млрд. це і пенсії...і виплати військовим..і ліки госпіталямтощо. Так що зебобіки вчергове взули ідіотів...)))
показати весь коментар
12.07.2022 17:54 Відповісти
Пільгове розмитнення авто дозволять завершити тим, хто подав декларацію до 1 липня: законопроєкти

https://news.dtkt.ua/society/auto/77312?utm_source=tg_messenger&amp;utm_medium=Tg&amp;utm_campaign=news_11072022

https://t.me/business_t_me_777 Бізнес

464 млн. повернуть назад???
Чи хто заплатив, то його проблеми
показати весь коментар
12.07.2022 17:55 Відповісти
Так, його проблеми. Якщо будете і далі обкрадати державу, може статися так, що грошей на утримання ЗСУ різко зменшиться. Тоді "бізнес"будете робити сидячи по підвалах.
показати весь коментар
12.07.2022 22:27 Відповісти
Это таможат те кто не успел под нулевую растаможку. Они специально тормозили ввоз уже начиная с июня чтобы побольше овец загнать в очередь и потом их обстричь по полной ставке. А августе- сентябре эта цифра будет мизерная
показати весь коментар
12.07.2022 18:22 Відповісти
Це ті, хто не встиг, ще довозять (а куди подітися?) , далі піде на спад, але порівняння з аналогічним десятиденним періодом у квітні по кількості авто і по сумам ' зборів (в пенсійний фонд + військовий збір) ВЖЕ немає, чому?
показати весь коментар
12.07.2022 21:34 Відповісти
Поверніть закон про відповідність оподаткованих доходів і нажитого (?) майна. Там ярди і ярди. Куди тим сраним автівкам...
показати весь коментар
12.07.2022 22:01 Відповісти
ух ти, як потужно! а скільки лярдів пропустили, влаштовуючи "пільги" для віп-контингенту?? який ввозив не якісь там фольксвагени, а круті тачки і без всякого мита! отже, дали шанс "своїм" цілі автопарки натягати, а потім дверцята закрилися. хто не встиг - той запізнився!
показати весь коментар
12.07.2022 23:27 Відповісти
Скажу особисту історію. Мої знайомі що зараз перебувають в Польщі та Німеччині збиралися там заробити на авто і вернутися в Україну. На даний момент ситуація починає мінятися. Вони хто купив, хто збирається - вже думають як взагалі там залишитися. Людина перебуваючи за кордоном і подивляючись на ці тенденції влади, в тому числі по розмитненню кілька раз подумає - а для чого вертатися.
Авто не розкіш - а засіб пересування. От зараз несеться - люди забирайтеся із Херсона. Перед цим було так саме із Маріуполем. Коли нема власного авто в більшості випадків, а на чому просто виїхати?
показати весь коментар
13.07.2022 07:20 Відповісти
... от дичина повна! Виходить... треба поїхати за кордон..купити авто... повернутися у Херсон... щоб вивезти родину? А Вас спиняє розмитнення!? Виходить... що не було б розмитнення раніш... то врятовані були б маріупольці...херсонці. Ось де все зарито. Розмитнення винне? А ще виявляється люди з за скасування розмитнення не будуть повертатися додому? Авто дійсно не розкіш.... Але для деяких розумововідсталих..накшталт Вас... це просто треш... враховуючи дичину... яку Ви написали..))))
показати весь коментар
13.07.2022 09:40 Відповісти
У мене на районі відкрилася площадка з продажу щойнопригнаних бу авто з Європи. Зайшов подивитися ціни і трошки офігєв: в країні півроку було нульове розмитнення, а ціни такі самі як були до 24.02. Питання: нафіга було городити ці нульові розтаможки, якщо заробили на них або мажори, або бариги, бо чоловікам заборонений виїзд із України?!
показати весь коментар
13.07.2022 07:37 Відповісти
..ви праві..Шановний! Втратили 26 млрд. гривень податків. Дешевий піар для дурноватого населення. Як би заборонили продаж та оформлення цих автівок в Україні і користуватися ними змогли б тільки ті..що придбали... враховуючи потреби дійсно тих ..кому потрібно... то можна було б зрозуміти. А нагнали ті..хто для перепродажу.... а це не менш 90 відсотків. Чи то ті..що не мали авто в Україні пригнали? То де сенс для держави?
показати весь коментар
13.07.2022 09:58 Відповісти
Я не понимаю государство вроде бы анонсировало ,зону свободной торговли с ЕС , безтоможеную зону , а что ответят юристы , можно подать на государство в суд , за то ,что оно берет таможенный сбор ,с автомобилей . Юридически это законно ??? Если ещё раз повторюсь зона свободной торговли ?
показати весь коментар
13.07.2022 11:54 Відповісти
Короче ,Украина прекрасная , а государство говно ,не для людей уезжают самые инициативные остаются болото
показати весь коментар
13.07.2022 11:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 