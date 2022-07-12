Після скасування пільг від розмитнення автівок до бюджету надійшло 460 мільйонів гривень

За 10 днів після скасування пільг на розмитнення авто в Україну було завезено 1260 автівок.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Із 1 по 10 липня Держмитслужбою оформлено 4 662 одиниці автотранспорту зі сплатою митних платежів, придбаних громадянами за кордоном. За цей час до бюджету України надійшло майже 464 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.