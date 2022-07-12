"Нафтогаз" попросив кредиторів про відстрочку виплат за євробондами на 2 роки (оновлено)

НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплату купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Про це йдеться у біржовому повідомленні Kondor Finance plc., повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на обставини, що впливають на Україну в результаті повномасштабного військового вторгнення РФ і його впливу на енергетичну безпеку України, емітент на запит позичальника ініціював цей запит згоди на отримання схвалення власників облігацій, щоб полегшити збереження доступних грошових коштів позичальником для підтримки стратегічних пріорітетів України", – зазначається у повідомленні.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони за єврооблігаціями з погашенням у 2022 та 2024 роках 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Пропозиція також включає відмову від будь-яких випадків дефолту, які виникли в результаті такої відстрочки платежу, і від дотримання визначених ковенант протягом дворічного періоду.

В обґрунтуванні свого прохання "Нафтогаз" вказує, що уряд постановою №691 від 17 червня цього року зобов'язав групу забезпечити наявність природного газу у сховищах станом на 1 жовтня у кількості, достатній для стабільного проходження осінньо-зимового періоду, у тому числі для забезпечення потреб побутових споживачів та теплопостачальних організацій.

"Таким чином, позичальнику необхідно закупити та імпортувати природний газ обсягом до 5,6 млрд куб. м на загальну суму понад 230 млрд грн (приблизно $7,8 млрд). "Нафтогаз" також зобов'язаний забезпечувати природним газом найменш захищених споживачів ( насамперед населення України) за встановленими цінами, які у багатьох випадках у багато разів нижчі від ринкових цін на природний газ в Україні та Європі", – зазначається у біржовому повідомленні.

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НАК додає, що вторгнення РФ в Україну призвело до значного економічного та ділового спаду в країні, внаслідок чого багато клієнтів "Нафтогазу" не можуть платити за спожитий газ, що обумовлює зростання заборгованості на балансі компанії та негативно впливає на його ліквідність, а будь-яке продовження агресії чинитиме додатковий тиск на баланс НАК.

"Цілком можливо, що позичальник не зможе дотримуватися поточних положень відповідних кредитних угод…, поки триває вторгнення. Тому позичальник вважає за необхідне і розумне зняти обмеження, які можуть поставити під загрозу його пріоритети та цілі, на додаток до зняття з позичальника адміністративного тягаря за цих виняткових обставин", – аргументує компанія необхідність скасування ковенант.

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" не планує платити якусь премію власникам його облігацій за відстрочку виплат.

Відповідно до документа, термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

Це оголошення призвело до падіння котирувань єврооблігацій НАК з погашенням у 2024 році на Франкфуртській біржі, згідно з інформацією на її сайті, з 29% до 10% від номіналу, а єврооблігацій-2026 – з 24,44% до 20% від номіналу.

Зараз на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

"Нафтогаз" має погасити єврооблігації на $335 млн 18 липня 2022 року.

Як повідомлялося, у жовті 2020 року "Нафтогаз" хотів викупити доларові єврооблігації на $335 млн із погашенням у 2022 році за рахунок випуску нових семирічних єврооблігацій, проте потім відмовився від розміщення нових паперів під 8,95% та викупу. Після цього НАК планував повернутися до розміщення нових євробондів у 2021 році, однак цього так і не сталося.