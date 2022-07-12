Хорватія перейде на євро з нового року – Євросоюз прийняв остаточне рішення
Рада міністрів економіки та фінансів країн ЄС остаточно затвердила рішення про приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.
Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, для цього на засіданні у вівторок Рада ЄС ухвалила останні три правові акти.
Один із трьох правових актів встановлює обмінний курс між євро та хорватською куною на рівні 7,53450 куни за 1 євро.
Таким чином, Хорватія стане 20-ю країною, що приєдналася до зони євро.
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