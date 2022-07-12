Казахстан знову обмежив експорт нафтопродуктів
Казахстан із 12 липня вкотре запроваджує заборону на вивезення бензину, дизпального та інших видів нафтопродуктів автотранспортом.
Як випливає зі спільного наказу міністра енергетики Казахстану та інших відомств, заборона діятиме 6 місяців, передає enkorr.
Вона не поширюється на мастила, а також на вивезення пального у бензобаках транспортних засобів і в окремих ємностях об'ємом не більше 20 літрів.
Термін дії введеної в країні в листопаді 2021 року заборони на вивезення автотранспортом дизельного пального й окремих видів нафтопродуктів закінчився 21 травня 2022 року. До цього, 2021 року і раніше, Казахстан неодноразово обмежував вивезення нафтопродуктів, щоб уникнути дефіциту пального на внутрішньому ринку.
2023 року, за прогнозами Міненерго країни, Казахстан, швидше за все, відійде від практики запровадження обмежень на експорт нафтопродуктів.
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