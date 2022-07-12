Рада розгляне закони про доступну іпотеку та компенсації за зруйноване житло до кінця літа, – нардеп

Верховна Рада може до кінця літа розглянути в другому читанні законопроєкти №5091 – про доступну іпотеку та №7198 – про компенсації за зруйноване внаслідок російської агресії житло.

Про це повідомила глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Ми всі розуміємо, що очікування репарації від Росії можуть зайняти десятиріччя. Наші громадяни не зможуть стільки чекати, тому ми шукаємо різні механізми, щоб відновлювати зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло, надавати можливість громадянам мати своє житло вже зараз", – написала Шуляк.

Також влітку планують розглянути законопроєкт №5091, який допоможе запустити іпотеку у воєнний час. Адже наразі в нас є запит від військових, від українців, які переїжджають з одного в інше місто через військові дії.

"Ми розуміємо, що за пільговими ставками іпотека може працювати. Тому знаходимо механізми компенсації, яким чином банки зможуть брати додаткову заставу, як-то спеціальний вид майнового права", – додала Шуляк.