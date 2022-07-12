"Назад у 1990-ті": Російський уряд готовий повернути бартер замість долара та євро

Мінфін Росії не заперечуватиме, якщо місцевий бізнес проводитиме бартер замість розрахунків у валютах країн, які сама РФ називає "недружніми", насамперед у доларах США та євро.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив в інтерв’ю місцевому виданню "Вєдомості".

Він пояснив, що російський уряд бачить ризики припливу виручки у доларах та євро і хоче їх мінімізувати.

"Ми не плануємо переходити на бартер, але якщо наші компанії домовлятимуться про товарообмінні операції через облік у національній валюті, то ми не перешкоджатимемо цьому", – заявив Сілуанов.

За його словами, для забезпечення бартеру "можливі централізовані клірингові рішення".

Російський міністр також підтримав пропозицію "Газпрому" перевести в рублі розрахунки за експорт зрідженого природного газу.

"Виникає абсурдна ситуація: ми поставляємо газ, отримуємо валюту та її заморожують. Навіщо це нам треба? Очевидно, що розрахунки в євро чи доларах для нас неприйнятні. Залишаються рублі або валюта, якій ми довіряємо, або імпорт, який нам цікавий", – заявив Сілуанов.

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Наразі російське законодавство прямо не забороняє операції з обміну товаром. Контроль за такими операціями здійснює Федеральна митна служба. За даними джерел "Вєдомостєй" на російській митниці, такі операції проводяться, але в порівняно невеликому масштабі.

Джерела видання в російському уряді стверджують, що можливість бартеру з кількома країнами вже опрацьовується, матеріали направили до Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), однак поки що інтересу до таких розрахунків не виникло.

Джерело в РСПП відзначило, що кілька великих компаній загалом готові до такого формату торгівлі, але потрібні роз'яснення, як коректно проводити такі угоди.