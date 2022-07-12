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Ціни на оренду квартир у Києві за час війни впали вдвічі

квартира,аренда,покупка,дом

Ціни на оренду житла в столиці впали від 38% до 56% з 24 лютого станом на початок липня.

Про це повідомили у пресслужбі додатка для оренди квартир у Києві bird, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з аналітикою bird, станом на 12 червня медіанна ціна оренди на однокімнатні квартири у столиці становить 8 тис. грн, що на 38% менше від цін лютого. Медіанні ціни на оренду двокімнатних знизилися з 21,6 тис. грн у лютому до 12,6 тис. грн, або на 42%, трикімнатні – з 46,1 тис. грн до 20,5 тис. грн у червні, на 56% .

Однак загалом відзначається стабілізація цін, вони практично не змінилися з початку літа. При цьому кількість переглядів оголошень у липні вище червня.

"Зараз вона становить близько 90% довоєнної кількості. Очікується, що за стабільної ситуації в столиці, у серпні-вересні цей показник повернеться до рівня початку лютого", – повідомили в компанії.

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оренда (384) житло (574) Київ (4678)


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В Києві дофігіща квартир, сотні тисяч побудованих і незаселених, просто бетонометри! Мабуть, будували для розселення всієї московської орди, тільки щось пішло не за планом
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12.07.2022 21:15 Відповісти
І то ці ціни що є це задорого - бо як може вартість оренди бути більшою ніж середня зп?
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13.07.2022 08:21 Відповісти

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